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ताशकंद में झारखंड के लाल का जलवा, सिल्वर मेडल जीतकर लौटे डेविड मुंडा का भव्य स्वागत

अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीतकर रांची लौटे रग्बी खिलाड़ी डेविड मुंडा का जोरदार स्वागत किया गया.

Team India Won Silver Medal at Central and South Asia Senior Mens Rugby Championship
डेविड मुंडा का जोरदार स्वागत (रांची) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 19, 2026 at 8:33 PM IST

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रांचीः ताशकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित सेंट्रल एंड साउथ एशिया सीनियर मेंस रग्बी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर भारतीय टीम ने सिल्वर मेडल जीता.

इस टीम के सदस्य झारखंड के डेविड मुंडा का रांची लौटने पर जोरदार स्वागत किया गया. रांची एयरपोर्ट पर झारखंड के रग्बी खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया.

इस चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए डेविड मुंडा ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया. उन्होंने उज्बेकिस्तान और कजाखस्तान के खिलाफ मुकाबलों में 10-10 स्कोर करते हुए कुल 20 अंक अर्जित किए और टीम को बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई. उनके आक्रामक खेल और तेज प्रदर्शन की पूरे टूर्नामेंट में चर्चा रही.

पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में शानदार डिफेंस

पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में भी डेविड मुंडा ने शानदार डिफेंस का प्रदर्शन किया. इस मैच के दौरान वह मामूली रूप से चोटिल भी हुए इसके बावजूद उन्होंने मैदान पर संघर्ष जारी रखा. उनके जुझारूपन और समर्पण की खिलाड़ियों और खेल विशेषज्ञों ने सराहना की.

Team India Won Silver Medal at Central and South Asia Senior Mens Rugby Championship
डेविड मुंडा का रांची लौटने पर जोरदार स्वागत (ETV Bharat)

रांची एयरपोर्ट पर स्वागत समारोह के दौरान झारखंड रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन के महासचिव हेजाज असदक ने डेविड मुंडा को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया. इस दौरान खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने फूल-मालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया और उनकी उपलब्धि पर खुशी जताई.

झारखंड रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन के महासचिव हेजाज असदक ने कहा कि डेविड मुंडा ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है. उनकी मेहनत, अनुशासन और समर्पण युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है. हमें विश्वास है कि आने वाले समय में वह और बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे.

उन्होंने कहा कि झारखंड के खिलाड़ियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और यदि उन्हें सही मंच और बेहतर सुविधाएं मिलें तो वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन कर सकते हैं. डेविड मुंडा की सफलता से राज्य के युवा खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी.

डेविड मुंडा की इस उपलब्धि से झारखंड के खेल जगत में खुशी का माहौल है. खेल प्रेमियों का कहना है कि राज्य के खिलाड़ियों का लगातार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करना झारखंड के लिए गर्व की बात है. वहीं युवा खिलाड़ियों ने डेविड मुंडा को अपना प्रेरणास्रोत बताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

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