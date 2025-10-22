ETV Bharat / sports

भारतीय महिला खिलाड़ियों ने धूमधाम से मनाई दिवाली, राधा, रेणुका और दीप्ति ने जमकर चलाए पटाखे, देखें वीडियो

महिला वनडे वर्ल्ड कप के बीच भारतीय टीम ने जमकर दिवाली मनाई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

INDIAN WOMENS CRICKET TEAM
भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की दिवाली तस्वीर
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 22, 2025 at 6:38 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : भारतीय महिला क्रिकेट टीम हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में भाग ले रही है, जहां उसकी स्थिति काफी खराब है. टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के भी लाले पड़े हुए हैं. क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम को लगातार तीन मैचों में दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और फिर इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था.

टीम इंडिया के खिलाड़ी लगातार इन 3 हार से काफी निराश, मायूस और हताश हो चुकी हैं और उनके ऊपर वर्ल्ड कप के लीग स्टेज से बाहर होने का भी खतरा मंडरा रहा है. ऐसे में उन्होंने खुशियों को इकट्ठा करने का नया तरीका ढूंढ लिया है.

दरअसल पूरे भारत में 20 और 21 अक्टूबर को धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया गया. तो इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम दिवाली का जश्न मनाने से कहां पीछे रहने वाली थी. उनके दिवाली के जश्न का एक खूबसूरत वीडियो बीसीसीआई विमेंस के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है.

भारतीय खिलाड़ियों ने धूमधाम से मनाई दिवाली
इस वीडियो में टीम इंडिया की सभी खिलाड़ियों ने बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हुए हैं. सभी खिलाड़ी इंडियन ड्रेस में नजर आ रहे हैं. स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, रेणुका सिंह ठाकुर, राधा यादव, हरलीन देओल, ऋचा घोष, स्नेहा राणा और जेमिमा रोड्रिग्ज ने सलवार-सूट पहना हुआ है, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़, अरुणधती रेड्डी, श्री चरणी और अमनजोत कौर ने कुर्ता-पजामा पहना हुआ है.

इस दौरान सभी खिलाड़ी पटाखे जलाते हुए नजर आ रहे हैं. रेणुका, दीप्ति और राधा समेत कई खिलाड़ी पटाखे जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं. वहीं आसमान में भी रोशनी से जगमगा रहा है. इस वीडियो में टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार भी दिखाई दे रहे हैं. वो ब्ल्यू कलर की ड्रेस में नजर आ रहे हैं.

आपको बता दें कि वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के दो मैच बाकी है. उसे 23 को न्यूजीलैंड से और 26 को बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलने है. टीम इंडिया को सेमीफाइनल में जगह बनानी है तो उसे दोनों मैच जीतने होंगे. टीम इंडिया के लिए एक भी हार सेमीफाइनल के रास्ते बंद कर सकती है. नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में हरमन की टीम गुरुवार को सोफी डिवाइन की टीम से भिड़ेगी.

टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में 'करो या मरो' वाला मुकाबला, न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत बेहद जरूरी

