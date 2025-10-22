ETV Bharat / sports

भारतीय महिला खिलाड़ियों ने धूमधाम से मनाई दिवाली, राधा, रेणुका और दीप्ति ने जमकर चलाए पटाखे, देखें वीडियो

भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की दिवाली तस्वीर ( BCCI WOMENS X VIDEO Screenshot )

हैदराबाद : भारतीय महिला क्रिकेट टीम हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में भाग ले रही है, जहां उसकी स्थिति काफी खराब है. टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के भी लाले पड़े हुए हैं. क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम को लगातार तीन मैचों में दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और फिर इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था. टीम इंडिया के खिलाड़ी लगातार इन 3 हार से काफी निराश, मायूस और हताश हो चुकी हैं और उनके ऊपर वर्ल्ड कप के लीग स्टेज से बाहर होने का भी खतरा मंडरा रहा है. ऐसे में उन्होंने खुशियों को इकट्ठा करने का नया तरीका ढूंढ लिया है. दरअसल पूरे भारत में 20 और 21 अक्टूबर को धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया गया. तो इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम दिवाली का जश्न मनाने से कहां पीछे रहने वाली थी. उनके दिवाली के जश्न का एक खूबसूरत वीडियो बीसीसीआई विमेंस के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है.