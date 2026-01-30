IND vs NZ 5thT20: आखिरी मैच से पहले भारतीय क्रिकेट टीम पहुंची पद्मनाभस्वामी मंदिर, लिया आशीर्वाद
भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का आखिरी मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा. सीरीज में भारत 3-1 से आगे है.
Published : January 30, 2026 at 11:47 AM IST
तिरुवनंतपुरम (केरल): भारत और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच शनिवार को केरल में टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मैच खेला जाएगा. इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. दोनों टीमें कल गुरुवार को स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से यहां पहुंची थीं. जानकारी के मुताबिक शनिवार शाम 7 बजे ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मैच होगा.
वहीं, आखिरी टी20 मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट टीम शुक्रवार को श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर पहुंची और भगवान का आशीर्वाद लिया. केरल के पारंपरिक कपड़े मुंडू और मेलमुंडू पहने, कैप्टन सूर्यकुमार यादव, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और रिंकू सिंह समेत कई खिलाड़ी सुबह 9:00 बजे मंदिर पहुंचे. टीम ने मंदिर परिसर में करीब आधा घंटा बिताया, पूजा की और 'प्रसाद' लिया. भारी पुलिस सुरक्षा के बीच टीम इंडिया होटल वापस लौट आई. इस मौके पर भारतीय टीम की एक झलक पाने को फैंस की भारी भीड़ जमा हो गई.
#WATCH | Kerala: The Indian cricket team, which recently arrived in Thiruvananthapuram, is offering darshan at the Sree Padmanabhaswamy Temple. pic.twitter.com/87NPkHYzxT— ANI (@ANI) January 30, 2026
गुरुवार को जब टीम एयरपोर्ट पहुंची तो वहां पर भारतीय टीम के प्रशंसकों की भीड़ जमा थी. यहां के लोकल हीरो संजू सैमनसन की मौजूदगी ने एक अलग तरह का रोमांच पैदा कर दिया था. केरल का यह शहर एक तरफ जहां इंटरनेशनल क्रिकेट के आयोजन का जश्न मना रहा है, वहीं, दूसरी तरफ सबकी नजरें खास तौर पर संजू सैमसन पर टिकी हैं. संजू सैमसन, जिनके लिए यह होम-ग्राउंड मैच उनके करियर का एक अहम मोड़ रखता है. चौथे T20 की बात करें तो अच्छी शुरुआत के बावजूद, सैमसन 15 गेंदों पर 24 रन बनाकर मिचेल सेंटनर की गेंद पर आउट हो गए. इसमें तीन चौके और एक छक्का शामिल है. इस सीरीज में अभी तक संजू कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. चार मैचों में सिर्फ 40 रन ही बना सके.
#WATCH | Thiruvananthapuram, Kerala: Members of the Indian cricket team visit the Sree Padmanabhaswamy Temple in Thiruvananthapuram. pic.twitter.com/nHrscvbGJi— ANI (@ANI) January 30, 2026
पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर समेत दूसरे खिलाड़ियों ने सैमसन के हालिया आउट होने में तकनीकी कमियों की ओर इशारा किया है. खासकर खराब फुटवर्क और ऑफ-साइड में जगह बनाने की कोशिश में अपने स्टंप्स को बाहर निकालने की आदत पर जोर दिया है. घरेलू दर्शकों के सामने आलोचकों को चुप कराने का संजू पर दबाव देखने को मिल सकता है. वहीं, चौथे टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को करारी शिकस्त दी. गुवाहाटी में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने अच्छा प्रदर्शन किया. वहीं, भारतीय टीम ने निराशाजनक खेल दिखाया.
पांच मैचों की इस सीरीज में भारत 3-1 से आगे है. देखना होगा कि शनिवार को खेले जाने वाले मैच में कौन सिकंदर बनता है.
पढ़ें: IND vs NZ: चौथे टी20 में भारत को मिली 50 रनों से हार, शर्मा-सूर्या और हार्दिक रहे फ्लॉप
अभिषेक शर्मा के बैट की जांच करते न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का वीडियो वायरल