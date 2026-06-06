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आज भारत की दो टी20 टीम का होगा ऐलान, जानें कब और कहां देख सकेंगे BCCI की प्रेस कॉन्फ्रेंस?

Team India T20 Squad: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आज आयरलैंड, इंग्लैंड टूर और एशियन गेम्स के लिए टी20 टीम का ऐलान करेगी.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 6, 2026 at 11:21 AM IST

2 Min Read
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Team India T20 Squad Announcement: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सिलेक्शन कमेटी शनिवार (6 जून) को बैठक करने वाली है. जिसमें इंग्लैंड, आयरलैंड और एशियन गेम्स के लिए T20 स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा. BCCI की प्रस रिलीज के अनुसार, सिलेक्शन कमेटी BCCI मुख्यालय 'मुंबई' में बैठक करेगी और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीम का ऐलान करेगी.

टीम की घोषणा से पहले, ऐसी चर्चाएं हैं कि श्रेयस अय्यर को सूर्यकुमार यादव की जगह T20 टीम की कप्तानी सौंपी जाएगी. ऐसी भी चर्चाएं हैं कि वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए मौका मिल सकता है.

भारतीय टीम अभी अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेल रही है और टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. मानव सुथार ने राष्ट्रीय टीम के लिए प्लेइंग XI में अपना डेब्यू किया है. एक टेस्ट मैच खत्म होने के बाद टीम अफगान टीम के खिलाफ तीन वनडे मैच भी खेलेगी.

लेकिन सभी की नजरें आज के टेस्ट मैच से ज्यादा सूर्यकुमार यादव की कप्तानी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में उनके खराब प्रदर्शन ने उनके टीम में चुने जाने पर सावल खड़ा कर दिया है.

बीसीसीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी

टीम इंडिया के टी20 स्क्वाड के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी?
टीम घोषणा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय समय के अनुसरा दोपहर 1 बजे BCCI मुख्यालय की चौथी मंजिल पर होगी.

BCCI प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव प्रसारण कहां देखें?
भारतीय क्रिकेट बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगी.

BCCI प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?
BCCI प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉट्स्टार ऐप और वेबसाइट पर की जाएगी.

कितनी टीमों की घोषणा की जाएगी?
प्रेस कॉन्फ्रेंस में, BCCI इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज, जापान में 2026 एशियाई खेलों और श्रीलंका में इंडिया A के दो मल्टी-डे मैचों के लिए टीम की घोषणा करेगा.

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