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Team India T20 Squad: टीम इंडिया की T20 टीम का हुआ ऐलान, श्रेयस अय्यर बने कप्तान, वैभव की हुई टीम में धमाकेदार एंट्री

टीम इंडिया की T20 टीम का हुआ ऐलान ( IANS )

Team India T20 Squad Announced: भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने आयरलैंड और इंग्लैंड टूर के लिए टीम इंडिया की T20 टीम का ऐलान कर दिया है. जिसमें श्रेयस अय्यर को नया T20 कप्तान बनाया गया है, जबकि तिलक वर्मा को उपकप्तान बनाया गया है.