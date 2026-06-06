Team India T20 Squad: टीम इंडिया की T20 टीम का हुआ ऐलान, श्रेयस अय्यर बने कप्तान, वैभव की हुई टीम में धमाकेदार एंट्री
Team India New T20 Captain: टीम इंडिया की T20 टीम का ऐलान, श्रेयस अय्यर बने नए T20 कप्तान, वैभव की हुई टीम में धमाकेदार एंट्री.
टीम इंडिया की T20 टीम का हुआ ऐलान (IANS)
Published : June 6, 2026 at 1:18 PM IST
Team India T20 Squad Announced: भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने आयरलैंड और इंग्लैंड टूर के लिए टीम इंडिया की T20 टीम का ऐलान कर दिया है. जिसमें श्रेयस अय्यर को नया T20 कप्तान बनाया गया है, जबकि तिलक वर्मा को उपकप्तान बनाया गया है.
सिलेक्शन कमेटी ने सबसे बड़ा और कठोर फैसला ये लिया कि उन्होंने पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव की कप्तानी छीनने के साथ साथ टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया है. इसके अलावा 15 वर्षीय युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में शामिल किया गया.
Presenting #TeamIndia's T20I squads for the tours of England & Ireland 2026 🇮🇳#ENGvIND | #IREvIND pic.twitter.com/f84kSSAIDf— BCCI (@BCCI) June 6, 2026