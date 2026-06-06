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कप्तानी पर उठ रहे सवालों के बीच सूर्यकुमार यादव की दिग्गज BJP नेता से मुलाकात

Team India T20 Squad: भारतीय क्रिकेट बोर्ड 'BCCI' आज टी20 स्क्वाड और नए कप्तान का ऐलान करने वाली है.

सूर्यकुमार यादव
सूर्यकुमार यादव (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 6, 2026 at 10:22 AM IST

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Team India T20 Captain: भारत के T20 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शुक्रवार (5 जून) को मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और BJP के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस से उनके सरकारी आवास 'वर्षा' पर मुलाकात की. यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब T20 फॉर्मेट में भारत के कप्तान के तौर पर सूर्यकुमार के बने रहने को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं.

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) द्वारा ट्वीट की गई इस मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी थीं, क्योंकि T20 फॉर्मेट में भारत की कप्तानी को लेकर चर्चा जोरों पर है. क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI आज (6 जून) आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए टी20 टीम और नए कप्तान का ऐलान करने वाला है. महाराष्ट्र CMO ने एक्स पर पोस्ट किया, 'आज भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव ने मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके सरकारी आवास 'वर्षा' पर शिष्टाचार भेंट की.'

सूर्यकुमार यादव का खराब फॉर्म जारी
जहां तक ​​सूर्यकुमार यादव की बात है, तो वह अभी भी भारत की T20I टीम के कप्तान हैं۔ क्या वह अगले साइकल के लिए कप्तान बने रहेंगे या नहीं, इस सवाल का जवाब अभी नहीं मिला है۔ उम्मीद है कि शनिवार को ऑनलाइन मोड में होने वाली BCCI की एपेक्स काउंसिल की बैठक में इस पर चर्चा होगी.

इससे पहले मार्च में, सूर्यकुमार यादव ने लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने वाली भारतीय टीम की कप्तानी की थी और कप्तान के तौर पर अपनी छाप छोड़ी थी. हालांकि, खराब बैटिंग फॉर्म के कारण कप्तान के तौर पर उनकी स्थिति पर सवाल उठने लगे हैं.

IPL 2026 सीजन में मुंबई इंडियंस के साथ सूर्यकुमार का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. उन्होंने 13 मैचों में 20.76 की औसत से सिर्फ़ 270 रन बनाए. हाल ही में खेली गई मुंबई T20 लीग में भी वे कोई खास असर नहीं छोड़ पाए और 'ट्रायम्फ नाइट्स मुंबई नॉर्थ ईस्ट' के लिए एक भी अच्छी पारी नहीं खेल सके.

उनकी बैटिंग फॉर्म में आई इस गिरावट के कारण अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या उन्हें भारतीय टीम की कप्तानी जारी रखनी चाहिए या फिर भारतीय चयनकर्ताओं को अगले चक्र (साइकिल) के लिए किसी नए कप्तान को तैयार करना चाहिए.

भारत का अगला टी20 मैच
बता दें कि भारत 2028 T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है और लॉस एंजिल्स ओलंपिक में T20 क्रिकेट की वापसी हो रही है, इसलिए आने वाले महीनों में लीडरशिप प्लान एजेंडे में अहम हो सकता है. भारत का अगला T20I मुकाबला 26 और 28 जून को आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की सीरीज है, जिसके लिए टीम की घोषणा आज की जाएगी. इसके बाद इंग्लैंड में पांच मैचों की T20I सीरीज और जिम्बाब्वे में तीन और मैच खेले जाएंगे.

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