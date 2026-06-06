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कप्तानी पर उठ रहे सवालों के बीच सूर्यकुमार यादव की दिग्गज BJP नेता से मुलाकात

सूर्यकुमार यादव ( IANS )

Team India T20 Captain: भारत के T20 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शुक्रवार (5 जून) को मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और BJP के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस से उनके सरकारी आवास 'वर्षा' पर मुलाकात की. यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब T20 फॉर्मेट में भारत के कप्तान के तौर पर सूर्यकुमार के बने रहने को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) द्वारा ट्वीट की गई इस मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी थीं, क्योंकि T20 फॉर्मेट में भारत की कप्तानी को लेकर चर्चा जोरों पर है. क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI आज (6 जून) आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए टी20 टीम और नए कप्तान का ऐलान करने वाला है. महाराष्ट्र CMO ने एक्स पर पोस्ट किया, 'आज भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव ने मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके सरकारी आवास 'वर्षा' पर शिष्टाचार भेंट की.' सूर्यकुमार यादव का खराब फॉर्म जारी

जहां तक ​​सूर्यकुमार यादव की बात है, तो वह अभी भी भारत की T20I टीम के कप्तान हैं۔ क्या वह अगले साइकल के लिए कप्तान बने रहेंगे या नहीं, इस सवाल का जवाब अभी नहीं मिला है۔ उम्मीद है कि शनिवार को ऑनलाइन मोड में होने वाली BCCI की एपेक्स काउंसिल की बैठक में इस पर चर्चा होगी.