टीम इंडिया के स्क्वाड में बड़ा बदलाव, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती टीम से हुए बाहर
BCCI ने इंग्लैंड और जिम्बाब्वे सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में बड़ा बदलाव किया है.
Published : July 12, 2026 at 4:18 PM IST
Team India Squads Updated: इंग्लैंड से पांच मैचों की टी20 सीरीज 0-4 से हारने के बाद भारतीय टीम अब तीन मैच की वनडे सीरीज खेलने वाली है. टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड में एक बड़ा बदलाव देखने मिला है.
तेज गेंदबाज हर्षित राणा चोट के कारण वनडे टीम से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को टीम में शामिल किया गया है. BCCI ने रविवार को एक बयान में कहा, 'पुरुष चयन समिति ने चोटिल हर्षित राणा की जगह प्रिंस यादव को वनडे टीम में शामिल किया है. ट्रेंट ब्रिज में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे T20I के दौरान राणा को अपनी दाहिनी हैमस्ट्रिंग में अचानक परेशानी महसूस हुई. बाद में स्कैन से पता चला कि उन्हें ग्रेड 1 हैमस्ट्रिंग की चोट है. उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से बाहर कर दिया गया है और वे आगे की जांच और इलाज के लिए BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में रिपोर्ट करेंगे.'
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) July 12, 2026
Prince Yadav and Ravi Bishnoi named as replacements for injured Harshit Rana and Varun Chakaravarthy in #TeamIndia's squads for #ENGvIND ODIs and #ZIMvIND T20Is, respectively.
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इसके अलावा जिम्बाब्वे के खिलाफ T20I सीरीज से पहले वरुण चक्रवर्ती भी हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण टी20 टीम से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह स्पिनर रवि बिश्नोई को T20 टीम में शामिल किया गया है. बीसीसीआई ने अपने बयान में आगे कहा, 'चक्रवर्ती को भी इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे T20I के दौरान अपनी बाईं हैमस्ट्रिंग में अचानक परेशानी महसूस हुई. बाद में स्कैन से पता चला कि उन्हें ग्रेड 2 हैमस्ट्रिंग की चोट है. विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर, उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली T20I सीरीज से बाहर कर दिया गया है. वे आगे के इलाज के लिए BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करेंगे.'
इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत की अपडेटेड टीम
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार, प्रिंस यादव.
जिम्बाब्वे के खिलाफ T20I सीरीज के लिए भारत की अपडेटेड टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई.
टीम इंडिया की आगामी सीरीज
टीम इंडिया अब 14 जुलाई से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में इंग्लैंड का सामना करेगी. इसके बाद श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टी20 टीम 23 जुलाई से शुरू होने वाले जिम्बाब्वे दौरे पर तीन T20 मैच खेलेगी.