टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए कब होगा टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान, जानें पूरी डिटेल्स

हैदराबाद: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में 7 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक खेला जाने वाला है. इस टूर्नामेंट में भारतीय क्रिकेट टीम डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरेगी. टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 7 फरवरी को यूएसए (अमेरिका) के साथ खेलेगी. लेकिन इस मैच में खेलने वाली टीम का ऐलान कब होगा आज हम आपको उस बारे में बताने वाले हैं.

आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के स्क्वाड का ऐलान कब होगा, कौन से खिलाड़ी वर्ल्ड कप में भारत के लिए ट्रॉफी उठाने के लिए मैदान पर पसीना बहाएंगे, इस बारे में हर कोई जानना चाह रहा है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि भारतीय टीम का ऐलान टी20 वर्ल्ड कप के लिए कब होगा.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए कब होगा टीम इंडिया का ऐलान

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान संभवतः जनवरी के पहले हफ्ते में हो सकता है. सूर्यकुमार यादव टीम को वर्ल्ड कप में लीड करते हुए नजर आएंगे. इस टीम में अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह जैसे स्टार टी20 खिलाड़ियों की जगह पक्की मानी जा रही है.