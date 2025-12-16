ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए कब होगा टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान, जानें पूरी डिटेल्स

T20 World Cup 2026: टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए कब होगा, आज इस बारे में बताने वाले हैं.

Team India squad for T20I World Cup 2026
भारीतय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 16, 2025 at 8:23 AM IST

हैदराबाद: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में 7 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक खेला जाने वाला है. इस टूर्नामेंट में भारतीय क्रिकेट टीम डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरेगी. टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 7 फरवरी को यूएसए (अमेरिका) के साथ खेलेगी. लेकिन इस मैच में खेलने वाली टीम का ऐलान कब होगा आज हम आपको उस बारे में बताने वाले हैं.

आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के स्क्वाड का ऐलान कब होगा, कौन से खिलाड़ी वर्ल्ड कप में भारत के लिए ट्रॉफी उठाने के लिए मैदान पर पसीना बहाएंगे, इस बारे में हर कोई जानना चाह रहा है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि भारतीय टीम का ऐलान टी20 वर्ल्ड कप के लिए कब होगा.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए कब होगा टीम इंडिया का ऐलान
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान संभवतः जनवरी के पहले हफ्ते में हो सकता है. सूर्यकुमार यादव टीम को वर्ल्ड कप में लीड करते हुए नजर आएंगे. इस टीम में अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह जैसे स्टार टी20 खिलाड़ियों की जगह पक्की मानी जा रही है.

बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा और संजू सैमसन को टीम में चुना जा सकता है. वहीं अभिषेक शर्मा के पार्टनर के तौर पर शुभमन गिल को टीम में शामिल किया जाएगा, वो टीम की उपकप्तानी भी करते हुए नजर आ सकते हैं. शिमव दुबे पेस ऑलराउंडर के रूप में टीम में जगह बना सकते हैं. वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल भी ऑलराउंडर का विकल्प होंगे.

टी20 वर्ल्ड कप में 5-5 के 4 ग्रुप में 20 टीमें लेंगी हिस्सा
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इस बार कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं. ये पहली बार है, जब टूर्नामेंट में 20 टीमें भाग ले रही हैं, इटली अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाली है. 20 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया है, हर ग्रुप में 5 टीमों को रखा गया है. ग्रुप ए में इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड और नामीबिया को रखा गया है.

