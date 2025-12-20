ETV Bharat / sports

T20 world cup 2026 के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान, शुभमन गिल टीम से बाहर, जानें वर्ल्ड चैंपियन से कितनी अलग है ये टीम?

BCCI ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है.

टीम इंडिया (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 20, 2025 at 2:15 PM IST

Updated : December 20, 2025 at 2:38 PM IST

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. टीम में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया गया, लगभग उसी टीम को बरकरार रखा गया है जिसने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच टी20 मैचों की सीरीज खेली थी. उस सीरीज को भारत ने 3-1 से अपने नाम किया था.

टीम की कमान सूर्याकुमार यादव के हाथ में ही है जबकि अक्षर पटेल को टीम का नया उपकप्तान बनाया गया है. वहीं शुभमन गिल और जितेश शर्मा को टीम से बाहर कर दिया गया है, जबकि इशान किशन और रिंकू सिंह को टीम में शामिल किया गया है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय स्क्वाड
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, रिंकू सिंह, ईशान किशन,

यही टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 जनवरी से शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 घरेलू सीरीज भी खेलेगी.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीमें
बाता दें कि अगले साल होने वाला टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में पहली बार कुल 20 टीमें भाग लेंगी, जिनको चार ग्रुप में बांटा गया. ग्रुप A में इंडिया, अमेरिका, नामीबिया, नीदरलैंड और पाकिस्तान हैं, जबकि ग्रुप B में ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ओमान, वहीं ग्रुप C में इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, इटली और नेपाल हैं. ग्रुप D में साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, कनाडा और यूएई को रखा गया है.

टी20 वर्ल्ड चैंपियन से कितनी अलग है ये भारतीय टीम
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी जाने वाली टीम 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम से काफी अलग है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन टीम से तीन बड़े खिलाड़ी इस फॉर्मेट को अलविदा कह चुके हैं, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवींद्र जडेजा का नाम शामि है. इसके अलावा मोहम्मद सिराज, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और युजवेंद्र चहल भी 2026 की टी20 वर्ल्ड कप टीम में नजर नहीं आएंगे.

2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला स्क्वाड
रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रवीन्द्र जडेजा, अक्षर पटेल, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.

