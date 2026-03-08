टी20 वर्ल्ड कप 2026: टीम इंडिया पर हुई पैसों की बारिश, जानें इतने करोड़ मिली प्राइज मनी?
Team India prize money: टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने वाली टीम पर हुई पैसों की बारिश, यहां देखें पूरी डीटेल्स.
Published : March 8, 2026 at 11:47 PM IST
T20 World Cup prize money: एक महीने के मजेदार क्रिकेट एक्शन के बाद, टी20 वर्ल्ड कप 2026 रविवार, 8 मार्च को खत्म हो गया, जिसमें टीम इंडिया ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर शानदार जीत हासिल की.
इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही, इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर टाइटल जीतने वाली पहली टीम बन गई. इतना ही नहीं, वे ब्लैककैप्स को हराकर टूर्नामेंट जीतने वाले इकलौती होस्ट टीम भी बन गई है. न्यूजीलैंड के लिए, यह अपना पहला टाइटल जीतने का मौका था, लेकिन 255 रनों का बड़े टोटल चेस नहीं कर सकी और 159 रनो पर ही ढेर हो गई.
टीम इंडिया की प्राइज मनी
टाइटल जीतने वाली इंडियन टीम को उनके जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए $3.0 मिलियन (₹27.48 Cr) का इनाम दिया गया. जो पिछले एडिशन 2024 के मुकाबले इस बार टोटल प्राइज पूल में 20% की बढ़ोतरी है, 2024 में टीम इंडिया को $2.45 मिलियन (₹22.30 Cr) मिला था. यह नंबर दिखाता है कि इंडिया को ट्रॉफी जीतने पर पिछली बार के मुकाबले 5 करोड़ रूपये ज्यादा मिलेंगे.
𝐂.𝐇.𝐀.𝐌.𝐏.𝐈.𝐎.𝐍.𝐒 🇮🇳#TeamIndia clinch a record 3️⃣rd ICC Men's #T20WorldCup title 🏆
Take. A. Bow 🫡#MenInBlue | #Final | #INDvNZ pic.twitter.com/nml1AZY5tK
न्यूजीलैंड को कितने पैसे मिलेंगे?
वहीं फाइनल हारने वाली न्यूजीलैंड की टीम को भी USD 1.6 मिलियन का बड़ा इनाम मिलेगा, जो भारत का लगभग 14.65 करोड़ रुपये बनता है. पिछले एडिशन में, रनर-अप को $1.28 मिलियन (₹11.65 Cr) मिले थे, जिसमें 3 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई.
इंडिया ने तीसरा T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीता
इंडिया अपना तीसरा T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीतने वाली पहली टीम बन गई है. उन्होंने 2007 और 2024 में टाइटल जीता था. साथ ही, इंडिया ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में पहला टाइटल जीता हैं.
फाइनल मैच कैसा रहा?
DEFENDING 🏆 CHAMPIONS 🏆#TeamIndia become the first team to defend the ICC Men's #T20WorldCup title! 👏🇮🇳
ICC Men’s #T20WorldCup | FINAL | #INDvNZ | LIVE NOW 👉 https://t.co/Tz1DBSb4nT pic.twitter.com/F39uN5yrhX
भारत ने बनाए 255 रन
टॉस हारने के बाद भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 255 रन बनाने में सफल रहा. दुबे ने आखिरी 8 गेंद में नाबाद 26 रनों की शानदार पारी खेली. जिसमे 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे. इसके आलावा अभिषेक ने 21 गेंद में 52, संजू 46 गेंद में 89 और किशन ने 25 गेंद में 54 रनों तेजतर्रार पारी खेली. न्यूजीलैंड की तरफ से जेमी निशम सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 4 ओवर में 46 रन देकर 3 विकेट झटके. जबकि कप्तान सेंटनर ने 4 ओवर में 33 रन खर्च करके सबसे किफायती गेंदबाज रहे.
न्यूजीलैंड 159 पर ऑलआउट
256 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 159 रनों पर ऑलआउट हो गई. जिसके साथ उनका पहला टाइटल जीतने का सपना टूट गया और 96 रनों से हार का सामना करना पड़ा. न्यूजीलैंड की तरफ से टिम सिफर्ट ने सबसे ज्यादा 26 गेंद में 52 और मिशेल सेंटनर ने 35 गेंद में 43 रन बनाए. वहीं भारत की तरफ से बुमराह और अक्षर सबसे सफल गेंदबाज रहे. बुमराह ने 4 ओवर में 15 रन देकर 4 विकेट झटके जबकि अक्षर ने 3 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट लेने में सफल रहे.