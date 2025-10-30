ETV Bharat / sports

टीम इंडिया दूसरे टी20 के लिए पहुंची मेलबर्न, जानिए कब होगा मुकाबला

India vs Australia 2nd T20: सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया कैनबरा से मेलबर्न पहुंच चुकी है, जहां दूसरा टी20 खेला जाएगा.

India vs Australia 2nd T20
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज (AP)
हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में मिशेल मार्श की टीम के साथ पांच मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है. इस सीरीज का पहला मैच बुधवार को कैनबरा में खेला गया था, जो कि बारिश के कारण रद्द हो गया था. अब इस सीरीज का दूसरा मैच के लिए गुरुवार यानी आज मेलबर्न पहुंच चुकी है. 31 अक्टूबर (शुक्रवार) को दूसरा टी20 मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) पर खेला जाएगा. ये मैच भारत में दोपहर 1:45 बजे शुरू होगा.

अब भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एमसीजी दूसरा टी20 जीतकर सीरीज में बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी. तो वहीं ऑस्ट्रेलिया भी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी. बारिश से प्रभावित इस मैच में सूर्यकुमार ने नाबाद 39 रनों की पारी खेली, जबकि सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल 37 रन बनाकर नाबाद रहे.

आज टीम इंडिया मेलबर्न में अभ्यास सत्र में हिस्सा लेगी. इसके बाद शुक्रवार को मैदान पर खेलने के उतरेगी. सूर्या के पास मौका होगा कि वो दूसरे टी20 में अपनी प्लेइंग-11 में बदलाव कर सकें. पहले मैच में भारत जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा के रूप में मात्र 2 तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरा था. अब उसके पास बतौर तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में अर्शदीप सिंह को प्लेइंग-11 में शामिल करने का मौका होगा.

मेलबर्न की पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. इस पिच पर गेंद गति और उछाल के साथ बल्लेबाज के पास आती है. ऐसे में सूर्या के पास अपनी तेज गेंदबाजी लाइन-अप को और मजबूत करने का मौका होगा. हालांकि पिछले मैच में भारतीय गेंदबाजी की परीक्षा भी नहीं हो पाई थी.

भारत और ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग-11

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव(कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिशेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, जोश फिलिप, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, जोश हेजलवुड.

ये खबर भी पढ़ें : IND vs AUS: पहले टी20 मैच में बारिश बनी विलेन, नहीं निकल पाया कोई नतीजा
