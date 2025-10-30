ETV Bharat / sports

टीम इंडिया दूसरे टी20 के लिए पहुंची मेलबर्न, जानिए कब होगा मुकाबला

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में मिशेल मार्श की टीम के साथ पांच मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है. इस सीरीज का पहला मैच बुधवार को कैनबरा में खेला गया था, जो कि बारिश के कारण रद्द हो गया था. अब इस सीरीज का दूसरा मैच के लिए गुरुवार यानी आज मेलबर्न पहुंच चुकी है. 31 अक्टूबर (शुक्रवार) को दूसरा टी20 मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) पर खेला जाएगा. ये मैच भारत में दोपहर 1:45 बजे शुरू होगा.

अब भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एमसीजी दूसरा टी20 जीतकर सीरीज में बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी. तो वहीं ऑस्ट्रेलिया भी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी. बारिश से प्रभावित इस मैच में सूर्यकुमार ने नाबाद 39 रनों की पारी खेली, जबकि सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल 37 रन बनाकर नाबाद रहे.

आज टीम इंडिया मेलबर्न में अभ्यास सत्र में हिस्सा लेगी. इसके बाद शुक्रवार को मैदान पर खेलने के उतरेगी. सूर्या के पास मौका होगा कि वो दूसरे टी20 में अपनी प्लेइंग-11 में बदलाव कर सकें. पहले मैच में भारत जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा के रूप में मात्र 2 तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरा था. अब उसके पास बतौर तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में अर्शदीप सिंह को प्लेइंग-11 में शामिल करने का मौका होगा.