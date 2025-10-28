ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में कैसी होगी भारत की प्लेइंग-11, जानिए कौन से 5 खिलाड़ी होंगे बाहर?
Australia vs India 1st T20: भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में किस प्लेइंग-11 के साथ उतरेगी. आइए जानते हैं.
Published : October 28, 2025 at 3:37 PM IST
हैदराबाद : कैनबरा में भारत-ऑस्ट्रेलिया के साथ पहला टी20 मैच बुधवार को खेलने वाला है. इस मैच में कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर के ऊपर प्लेइंग-11 चुनने का दबाव होगा. टीम में एक से एक बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज शामिल हैं. अब इनमें से किसे मौका मिलेगा और किसको बाहर किया जाएगा. आइए जानते हैं.
गिल और अभिषेक होंगे भारत के ओपनर
भारत के उपकप्तान शुभमन गिल के साथ बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे. गिल ने 28 टी20 मैचों में 1 शतक और 3 अर्धशतक के साथ 705 रन बनाए हैं. अभिषेक 24 टी20 मैचों में 2 शतक और 4 अर्धशतकों के साथ 849 रन बना चुके हैं.
तिलक, सूर्या और दुबे संभालेंगे मिडिल ऑर्डर
भारत के लिए नंबर तीन पर तिलक वर्मा, नंबर चार पर सूर्या और नंबर पांच पर शिवम दुबे खेलते हुए नजर आएंगे. तिलक ने भारत के लिए 32 मैचों में 2 शतक और 4 अर्धशतक की मदद से 962 रन किए हैं. सूर्या के नाम 90 मैचों में 4 शतक और 21 अर्धशतकों के साथ 2670 रन मौजूद हैं. दुबे ने 41 टी20 मैचों में 4 अर्धशतकों की मदद से 581 रन बनाए हैं. उन्होंने 18 विकेट भी चटकाए हैं.
संजू और अक्षर पर होगा फिनिशिंग का दारोमदार
भारत के लिए संजू सैमसन और अक्षर पटेल पारी को समाप्त करने का काम करेंगे और निचले क्रम में आकर नंबर 6 और नंबर 7 पर बल्लेबाजी करेंगे. संजू के नाम 49 टी20 मैचों में 3 शतक और 3 अर्धशतकों के साथ 993 रन हैं. अक्षर ने 78 मैचों में 1 अर्धशतक की मदद से 592 रन बनाए हैं. उनके नाम टी20 में 77 विकेट भी हैं.
4 प्रमुख गेंदबाजों के साथ उतरेगा भारत
भारतीय टीम एक प्रमुख स्पिनर कुलदीप यादव और तीन प्रमुख पेसर जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह के साथ उतरेगा. कुलदीप यादव 47 टी20 में 86 विकेट चटकाए हैं. बुमराह ने 75 मैचों में 96, अर्शदीप ने 65 मैचों में 101 और हर्षित ने 3 मैचों में 5 विकेट टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लिए हैं. इसके साथ ही रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर प्लेइंग-11 से बाहर हो सकते हैं.
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग-11
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा.