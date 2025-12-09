IND vs SA: भारतीय खिलाड़ियों ने नई जर्सी में भरी हुंकार, जानिए 10 में से दिए कितने अंक?
IND vs SA 1st T20: भारत-साउथ अफ्रीका के बीच आज पहला टी20 मैच खेला जाने वाला है. उससे पहले नई जर्सी में खिलाड़ी नजर आए.
Published : December 9, 2025 at 2:40 PM IST
हैदराबाद: इंडियन क्रिकेट टीम की नई जर्सी को अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पहले ही लॉन्च कर दिया गया था. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान रोहित शर्मा और तिलक वर्मा ने मिलकर इस नई जर्सी को लॉन्च किया था. अब वो दिन आ गया है, जब इंडियन क्रिकेट टीम सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में पहली बार इस टी20 जर्सी को पहनकर मैदान पर खेलती हुई नजर आएगी.
आज यानी 9 दिसंबर (मंगलवार) को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच ओडिशा में खेला जाएगा. कटक के बाराबती क्रिकेट स्टेडियम में आज शाम 7 बजे से भारत की टी20 टीम नई जर्सी में नजर आएगी. उससे पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों का नई जर्सी में फोटोशूट हुआ, जिसका वीडियो बीसीसीआई ने अपने एक्स अकाउंट से शेयर किया है. इस वीडियो में इंडियन खिलाड़ी काफी खुश नजर आ रहे हैं और इस नई जर्सी के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं.
नई जर्सी पर क्या बोले भारतीय खिलाड़ी
वीडियो में सबसे पहले सूर्यकुमार यादव नजर आ रहे हैं. कप्तान सूर्या नई जर्सी पर एक और वर्ल्ड कप जीतकर तीसरा स्टार लगाने की बात करे रहे हैं. इसके साथ ही तिलक वर्मा बताते हैं कि ये जर्सी किसी फुटबॉल टीम की जर्सी की तरह नजर आ रही है. शिवम दुबे ने जर्सी की डिजायन को बहुत ही अच्छा बताया है. हार्दिक ने कहा कि मैं हमेशा नई जर्सी पहनने के लिए उत्साहित होता हूं.
New threads 💙— BCCI (@BCCI) December 9, 2025
Same dream 🏆
Eyes on the T20I series opener ⭐️💪 #TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/0Ydytkx2bH
नई जर्सी में आज मैदान पर दिखेंगे खिलाड़ी
टीम इंडिया की नई जर्सी गहरे नीले रंग और बोल्ड ऑरेंज शेड वाली है. इस जर्सी में ऑरेंज, ग्रीन और व्हाइट यानी तिरेंगे के कलर का कॉलर दिया गया है. इसके साथ ही शोल्डर पर व्हाइट पट्टियों की तीन लाइन हैं. जर्सी पर डार्क ब्लू कलर की लाइन भी दिखाई दे रही हैं. जर्सी पर बीसीसीआई का लोगो दिखाई दे रहा है. अपोलो टायर्स भी जर्सी पर बना हुआ है, जो की टीम इंडिया का स्पोनसर है. एडिडास द्वारा बनाई गई इस जर्सी पर उनका लोगो भी नजर आ रहा है.