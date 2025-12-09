ETV Bharat / sports

IND vs SA: भारतीय खिलाड़ियों ने नई जर्सी में भरी हुंकार, जानिए 10 में से दिए कितने अंक?

तिलक वर्मा नई टी20 जर्सी के साथ ( IANS )

हैदराबाद: इंडियन क्रिकेट टीम की नई जर्सी को अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पहले ही लॉन्च कर दिया गया था. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान रोहित शर्मा और तिलक वर्मा ने मिलकर इस नई जर्सी को लॉन्च किया था. अब वो दिन आ गया है, जब इंडियन क्रिकेट टीम सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में पहली बार इस टी20 जर्सी को पहनकर मैदान पर खेलती हुई नजर आएगी. आज यानी 9 दिसंबर (मंगलवार) को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच ओडिशा में खेला जाएगा. कटक के बाराबती क्रिकेट स्टेडियम में आज शाम 7 बजे से भारत की टी20 टीम नई जर्सी में नजर आएगी. उससे पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों का नई जर्सी में फोटोशूट हुआ, जिसका वीडियो बीसीसीआई ने अपने एक्स अकाउंट से शेयर किया है. इस वीडियो में इंडियन खिलाड़ी काफी खुश नजर आ रहे हैं और इस नई जर्सी के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं.