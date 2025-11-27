ETV Bharat / sports

भारत की घर में 14 महीने में 5वीं हार, हेड कोच गौतम के गंभीर आंकड़े कर देंगे हैरान

Team India under Gautam Gambhir: हेड कोच गौतम गंभीर के अंडर भारतीय टीम दो बार अपने ही घर में व्हाइटवॉश हो चुकी है.

हेड कोच गौतम गंभीर के साथ कप्तान शुभमन गिल
हेड कोच गौतम गंभीर के साथ कप्तान शुभमन गिल (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 27, 2025 at 4:48 PM IST

Updated : November 27, 2025 at 5:07 PM IST

हैदराबाद: एक समय था जब इंडियन क्रिकेट टीम के लिए घर में टेस्ट मैच हराना नामुमकिन था. टॉप टीमें भी इंडिया को टेस्ट मैच में नहीं हरा पाती थीं. न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टॉप टीमों को कई बार इंडिया में टेस्ट मैच हारने पड़े. हालांकि, अब ऐसा लगता है कि इंडिया का घर में दबदबा खत्म हो गया है.

इंडिया 2012 से घर में एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारा था, लेकिन पिछले साल 2024 में न्यूजीलैंड ने इंडिया में तीन मैचों की टेस्ट सीरीज 3-0 से जीतकर इतिहास रचा था. उसके बाद 2025 में भी इंडिया अपने घर में दो मैचों की टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका से 2-0 से हार गया. इस वजह से अब टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर पर सवाल उठ रहे हैं.

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर
टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर (IANS PHOTO)

टीम इंडिया की 'गंभीर' हालत
राहुल द्रविड़ के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने 9 जुलाई, 2024 को गौतम गंभीर को इंडियन क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया. गंभीर ने 27 जुलाई, 2024 को अपना चार्ज भी संभाल लिया. तबसे टीम इंडिया का वनडे और टी20 में जितना शानदार प्रदर्शन रहा उतना ही बुरा प्रदर्शन टेस्ट क्रिकेट में रहा. आइए अब हम तीनों फॉर्मेट में गौतम गंभीर के अंडर टीम इंडिया की परफॉर्मेंस पर एक नजर डालते हैं.

टेस्ट में...
टीम इंडिया का अपने घर में टेस्ट हारने का यह सिलसिला गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद शुरू हुआ. गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद से भारत ने घर पर कुल 9 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से 5 हारे हैं. घर पर जीते गए चार टेस्ट वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के खिलाफ हैं.
कुल मिलाकर टीम इंडिया ने गंभीर के अंडर अब तक कुल 19 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से 10 हारे और 7 जीते हैं. जिससे उनकी जीत का प्रतिशत केवल 36.84 प्रतिशत है. इस दौरान भारत ने कुल 6 टेस्ट सीरीज खेली जिसमें से वो 3 सीरीज हार गया, जबकि इस तीन मे से उस दो में अपने घर पर ही हार का सामना करना पड़ा.

हेड कोच गौतम गंभीर के साथ जसप्रीत बुमराह
हेड कोच गौतम गंभीर के साथ जसप्रीत बुमराह (IANS PHOTO)

इस बीच टीम इंडिया के नाम कई शर्मनाक टेस्ट रिकॉर्ड दर्ज हुए

  • भारत 36 साल में पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घर में कोई टेस्ट मैच हारा.
  • भारत अपने घर में टेस्ट मैचों की एक पारी में पहली बार 50 से ज्यादा रन नहीं बना पाया. न्यूजीलैंड ने पहली पारी में भारत को सिर्फ 46 रन पर आउट कर दिया था.
  • न्यूजीलैंड ने इतिहास में पहली बार भारत को 3-0 से टेस्ट सीरीज हराया.
  • न्यूजीलैंड से सीरीज हार दिसंबर 2012 के बाद से भारत की घर में एकमात्र टेस्ट सीरीज हार थी.
  • साउथ अफ्रीका ने 15 साल में भारत में पहला टेस्ट जीता, और 25 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज अपने नाम करने में भी सफल रहा.

गंभीर के अंडर खेली गई टेस्ट सीरीज

सीरीजमैचों की संख्यानतीजा
बांग्लादेश का भारत दौरा 20242भारत 2-0 से जीता
न्यूजीलैंड का भारत दौरा 20243भारत 3-0 से हारा
बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-255भारत 3-1 से हारा
भारत का इंग्लैंड दौरा 20255सीरीज 2-2 से ड्रॉ
वेस्टइंडीज का भारत दौरा 20252भारत 2-0 से जीता
साउथ अफ्रीका भारत में 20252भारत 2-0 से हारा
टोटल19भारत की 7 जीत 10 हार


वनडे और टी20आई में...
व्हाइट बॉल क्रिकेट में बतौर हेड कोच गौतम गंभीर का परफॉर्मेंस रेड बॉल के मुकाबले में बहुत अच्छा है. वनडे में भारत ने गंभीर के अंडर कुल 14 मैच खेले, जिसमें से उन्हें 12 में जीत और केवल एक में हार का सामना करना पड़ा. जिससे 50 ओवर के मैच में उनकी जीत का प्रतिशत 85.71 है. इस दौरान भारतीय टीम ने 4 सीरीज में से 3 सीरीज अपने नाम की.

हेड कोच गौतम गंभीर ओर पूर्व कप्तान रोहित शर्मा
हेड कोच गौतम गंभीर ओर पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (IANS PHOTO)

वहीं क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट टी20 में भारत ने कुल 27 मैच खेले, जिसमें उनको 22 में जीते और तीन में 3 में हार का सामना करना पड़ा, जबकि 2 मैचों में कोई नतीजा नहीं निकल सका. इस वजह से इस फॉर्मेट में उनकी जीत का प्रतिशत 88 है. कुल मिलाकर भारतीय टीम ने गौतम गंभीर के अंडर कुल 41 व्हाइट बॉल के मैच खेले, जिसमें उनको 34 में जीत और केवल 4 में हार का सामना करना पड़ा है. टेस्ट में जहां उनकी जीत प्रतिशत 36 है वहीं व्हाइट बॉल में उनकी जीत प्रतिशत 88 है.

गंभीर के अंडर व्हाइट-रेड बॉल परफॉर्मेंस की तुलना

व्हाइट बॉलरेड बॉल
मैच4119
जीते347
जीत का प्रतिशत87.1736.84
हारे410
हार का प्रतिशत10.2652.63
ड्रा/कोई नतीजा नहीं32

गौतम गंभीर की बड़ी उपलब्धियां
जब से गौतम गंभीर ने इंडिया के हेड कोच का चार्ज संभाला है, टीम ने सिर्फ व्हाइट-बॉल क्रिकेट में ही सफलता हासिल की है. इंडिया कुल मिलाकर सिर्फ चार मैच हारा है. जिन दो बड़े टूर्नामेंट एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने हिस्सा लिया, उनमें भारत एक भी मैच हारे बिना चैंपियन बना.

