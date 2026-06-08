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Exclusive : कभी मां के उलाहने से शुरू हुआ मानव सुथार का क्रिकेट सफर, डेब्यू मैच परफॉर्मेंस पर पिता बोले- ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनेगा बेटा

डेब्यू मैच में मानव सुथार के 6 विकेट वाले प्रदर्शन पर खुशी के कारण परिवार की आंखें नम हो गईं.

Manav Suthar Debut Cricket Match
डेब्यू मैच में मानव सुथार ने 6 विकेट झटके... (Source : BCCI)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 8, 2026 at 3:42 PM IST

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Updated : June 8, 2026 at 4:15 PM IST

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श्रीगंगानगर: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से निकलकर भारतीय क्रिकेट टीम तक पहुंचे युवा स्पिनर मानव सुथार ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने उन्हें देशभर में सुर्खियों का केंद्र बना दिया. अफगानिस्तान के खिलाफ अपने पहले ही टेस्ट मैच में मानव ने पहली पारी में 6 विकेट झटक कर इतिहास रच दिया और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.

इस दौरान ईटीवी भारत मानव सुथार के घर पहुंचा और उनके परिजनों से बातचीत की. जहां पिता भावुक होकर बेटे के सुनहरे भविष्य के बारे में बात करने लगे, तो बहन और मां ने अपनी भावनाओं के जरिए खुशी का इजहार किया.

मानव सुथार से प्रदर्शन से परिवार खुश, सुनिए किसने क्या कहा... (ETV Bharat Sri Ganganagar)

डेब्यू मैच में ही दिखाया दम : 23 वर्षीय लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर मानव सुथार ने मैच की शुरुआत से ही अपनी फिरकी का जादू दिखाना शुरू कर दिया. उन्होंने शुरुआती ओवरों में ही विपक्षी बल्लेबाज सेदिकुल्लाह अटल को आउट कर शानदार शुरुआत की. यही नहीं, पहले ओवर में विकेट लेने वाले वे पिछले 25 वर्षों में पहले भारतीय गेंदबाज बन गए. पूरे मैच में 6 विकेट लेकर उन्होंने अफगानिस्तान की बल्लेबाजी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया. उनकी सटीक लाइन-लेंथ और टर्न ने बल्लेबाजों को संभलने का मौका ही नहीं दिया.

पढ़ें : IND vs AFG: भारत ने अफगानिस्तान को तीसरे दिन पारी और 300 रनों से हराया

Manav Suthar of Sri Ganganagar
श्री गंगानगर में पैतृक निवास पर सुथार परिवार (ETV Bharat Sri Ganganagar)

घरेलू क्रिकेट से इंटरनेशनल तक का सफर : मानव सुथार का क्रिकेट सफर भी काफी प्रेरणादायक रहा है. उन्होंने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम में जगह बनाई.

  • रणजी और दलीप ट्रॉफी में 29 मैचों में 129 विकेट.
  • 945 रन बनाकर ऑलराउंड प्रदर्शन.
  • विजय हजारे ट्रॉफी में 25 मैचों में 34 विकेट.
  • आईपीएल 2026 में गुजरात टीम से खेलने के बाद उनका आत्मविश्वास और निखरा, जिसका असर उनके टेस्ट डेब्यू में साफ देखने को मिला.

परिवार की खुशी और भावनाएं : मानव की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उनका परिवार भावुक नजर आया. उनके पिता जगदीश सुथार ने कहा कि उनका बेटा बचपन से ही मेहनती रहा है और आज उसकी मेहनत रंग लाई है. उन्होंने टीम के चयनकर्ताओं का भी आभार जताया. मां सुशीला सुथार इस पल को याद कर भावुक हो गईं.

Manav Suthar with Parents
मानव सुथार, पिता जगदीश, माता सुशीला और बहन मानसी के साथ (Source : Manav Suthan Father)

उन्होंने बताया कि एक समय आर्थिक तंगी के चलते क्रिकेट जैसे महंगे खेल को लेकर चिंता होती थी, लेकिन आज वही बेटा देश का नाम रोशन कर रहा है. बहन मानसी ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें इस दिन का लंबे समय से इंतजार था और अब पूरा देश उनके भाई के प्रदर्शन की चर्चा कर रहा है.

'विकेटों का सिक्सर' बना चर्चा का विषय : मानव सुथार का यह प्रदर्शन क्रिकेट जगत में 'विकेटों का सिक्सर' के नाम से चर्चा में है. अपने पहले ही टेस्ट में 6 विकेट लेना किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी उपलब्धि होती है और मानव ने यह कर दिखाया. उनकी गेंदबाजी में नियंत्रण, धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन देखने को मिला, जिसने यह साबित कर दिया कि वे बड़े मंच के खिलाड़ी हैं.

पढे़ं : 12 साल बाद राजस्थान को मिला नया टेस्ट क्रिकेटर, श्रीगंगानगर के मानव सुथार ने किया डेब्यू

भविष्य के लिए उम्मीद : मानव सुथार अब भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारों में गिने जा रहे हैं. परिवार की इच्छा है कि वे जल्द ही टी-20 और वनडे टीम में भी जगह बनाएं और ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान स्थापित करें. उनकी इस शानदार शुरुआत ने न सिर्फ राजस्थान, बल्कि पूरे देश को एक नया क्रिकेट हीरो दिया है, जो आने वाले समय में भारतीय टीम की ताकत बन सकता है.

क्रिकेट के जज्बे ने कामयाब बनाया : अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए पहले क्रिकेट टेस्ट मुकाबले में डेब्यू के साथ ही अपने भांजे मानव सुथार के शानदार प्रदर्शन पर उनकी मौसी शकुंतला ने भी खुशी जाहिर की है. उन्होंने क्रिकेट के प्रति मानव सुथार के जुनून को भी ईटीवी भारत के साथ खास रूप से साझा किया और कहा कि इस खेल के प्रति उनके भांजे का जज्बा बचपन से ही नजर आता था. वह बताती हैं कि जब बचपन में मानव ननिहाल आता था, तो अपने नाना से कपड़े और खिलौने की जगह क्रिकेट के सामान की ही मांग करता था.

Last Updated : June 8, 2026 at 4:15 PM IST

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