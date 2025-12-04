ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च, देखें पिछली जर्सी से कितनी अलग होगी ये जर्सी?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च ( IANS PHOTO )

जर्सी की लॉन्चिंग पूर्व टी20 कप्तान रोहित शर्मा और युवा बैटर तिलक वर्मा के होथों कराई गई. (IANS PHOTO)

बता दें कि रोहित शर्मा ने इंडिया की 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जिताने में कप्तानी की और फिर इस फॉर्मेट से रिटायर हो गए. इस समय वो केवल वनडे मैच खेल रहे हैं और आईसीसी ने उनको 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है.

किट की लांचिंग 3 दिसंबर को को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में इनिंग ब्रेक के दौरान पूर्व टी20 कप्तान रोहित शर्मा और युवा बैटर तिलक वर्मा के होथों कराई गई. इस दौरान BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया और एडिडास इंडिया के जनरल मैनेजर विजय चौहान भी मौजूद थे.

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च कर दी. गहरे नीले रंग और बोल्ड ऑरेंज शेड वाली जर्सी को एडिडास कंपनी ने बनाया है, जिसका लोगो भी किट पर लगा हुआ है.

रोहित शर्मा ने क्या कहा?

इस मौके पर रोहित ने कहा, 'यह एक लंबा सफर रहा है. हमने 2007 में अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था, और अगला कप जीतने के लिए हमें 15 साल से ज्यादा इंतजार करना पड़ा, जिसमें बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए, लेकिन फिर से ट्रॉफी उठाकर बहुत अच्छा लगा. अब, जब वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है, तो यह एक रोमांचक टूर्नामेंट होने वाला है. मेरी शुभकामनाएं हमेशा टीम के साथ हैं, और मुझे यकीन है कि हर कोई उनके साथ होगा और उन्हें अपना बेस्ट देने के लिए सपोर्ट करेगा.'

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम का शेड्यूल

अगले साल टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा. सूर्यकुमार यादव की लीडरशिप में भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड और नामीबिया के साथ ग्रुप 'ए' में है.

पिछली जर्सी से कितनी अलग है नई जर्सी (IANS PHOTO)

भारत का कैंपेन 7 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अमेरिका के खिलाफ शुरू होगा, जिसके बाद 12 फरवरी को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया का सामना करेगा. उसके बाद वो 15 फरवरी को श्रीलंका के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान का सामना करेगा, फिर 18 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नीदरलैंड्स से अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेगा.

पहली बार इस वर्ल्ड कप में 20 टीमें भाग ले रही हैं. जिनको पांच-पांच टीमों के चार ग्रुप में बांटा गया है. टूर्नामेंट का फाइनल मैच 8 मार्च को अहमदाबाद या कोलंबो में खेला जाएगा, जो कि पाकिस्तान के टूर्नामेंट में आगे बढ़ने पर निर्भर करेगा.