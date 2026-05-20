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बांग्लादेश की जीत से भारत को लगा बड़ा झटका, WTC पॉइंट्स टेबल में एक स्थान का हुआ नुकसान

टीम इंडिया ( IANS )

WTC Points Table: बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में भी 78 रनों से हराकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली. पहले टेस्ट में उन्होंने पाकिस्तान को 104 रन के बड़े अंतर से हराया था. इस जीत से जहां बांग्लादेश को WTC रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ है वहीं भारत को बड़ा झटका लगा है. भारत अब नवीनतम विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) रैंकिंग में छठे स्थान पर खिसक गया है. बांग्लादेश के अब चार टेस्ट मैचों में दो जीत, एक हार और एक ड्रॉ के साथ 58.33 प्रतिशत अंक हैं, जबकि भारत के नौ टेस्ट मैचों में चार जीत, उतनी ही हार और एक ड्रॉ के साथ 48.15 अंक हैं. पहले दो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय टीम अब एशियाई देशों की रैंकिंग में पाकिस्तान से ऊपर है. भारत का अगला टेस्ट मैच

शुभमन गिल की अगुवाई वाली इस टीम ने इस साल अभी तक कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है. भारत अब अफगानिस्तान के खिलाफ छह जून से एकमात्र टेस्ट मैच खेलेगा लेकिन यह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है. भारतीय टीम को इस साल के आखिर में श्रीलंका और न्यूजीलैंड का दौरा करना है, जहां वह दो-दो टेस्ट मैच खेलेगी. उसे फिर 2027 में अपने घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया का सामना करना है.