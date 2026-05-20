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बांग्लादेश की जीत से भारत को लगा बड़ा झटका, WTC पॉइंट्स टेबल में एक स्थान का हुआ नुकसान

WTC Points Table: बांग्लादेश की पाकिस्तान पर जीत से भारतीय टीम WTC रैंकिंग में छठे स्थान पर खिसक गई.

टीम इंडिया
टीम इंडिया (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : May 20, 2026 at 5:27 PM IST

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WTC Points Table: बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में भी 78 रनों से हराकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली. पहले टेस्ट में उन्होंने पाकिस्तान को 104 रन के बड़े अंतर से हराया था. इस जीत से जहां बांग्लादेश को WTC रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ है वहीं भारत को बड़ा झटका लगा है. भारत अब नवीनतम विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) रैंकिंग में छठे स्थान पर खिसक गया है.

बांग्लादेश के अब चार टेस्ट मैचों में दो जीत, एक हार और एक ड्रॉ के साथ 58.33 प्रतिशत अंक हैं, जबकि भारत के नौ टेस्ट मैचों में चार जीत, उतनी ही हार और एक ड्रॉ के साथ 48.15 अंक हैं. पहले दो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय टीम अब एशियाई देशों की रैंकिंग में पाकिस्तान से ऊपर है.

भारत का अगला टेस्ट मैच
शुभमन गिल की अगुवाई वाली इस टीम ने इस साल अभी तक कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है. भारत अब अफगानिस्तान के खिलाफ छह जून से एकमात्र टेस्ट मैच खेलेगा लेकिन यह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है. भारतीय टीम को इस साल के आखिर में श्रीलंका और न्यूजीलैंड का दौरा करना है, जहां वह दो-दो टेस्ट मैच खेलेगी. उसे फिर 2027 में अपने घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया का सामना करना है.

Team India in WTC Points Table
भारतीय टीम WTC रैंकिंग में छठे स्थान पर खिसका (ICC)

भारत को 9 में से 4 टेस्ट में मिली हार
WTC के मैजूदरा चक्र में भारत को घरेलू टेस्ट श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा है, जबकि उसने इंग्लैंड में भी दो मैच गंवाए हैं. जब गिल की अगुवाई वाली टीम ने इंग्लैंड में पांच मैचों की श्रृंखला 2-2 से ड्रॉ की थी.

बता दें कि टीम रैंकिंग अंकों से नहीं बल्कि WTC अंक तालिका में प्रतिशत अंकों के आधार पर तय की जाती है. 2025-2027 चक्र में बांग्लादेश के 28 अंक हैं जबकि भारत के 52 अंक हैं. पाकिस्तान मौजूदा WTC चक्र में एक जीत और तीन हार के साथ आठवें स्थान पर है.

ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर बरकरार
ऑस्ट्रेलिया ने मौजूदा चक्र में अब तक आठ टेस्ट मैचों में सात जीत और एक हार दर्ज की है. वह 87.50 प्रतिशत अंकों के साथ WTC अंक तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है. न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है, जिसने तीन टेस्ट मैचों में दो जीत और एक ड्रॉ के बाद 77.78 अंक प्राप्त किए हैं. दक्षिण अफ्रीका तीसरे और श्रीलंका चौथे स्थान पर है.
तालिका के टॉप टू टीमों के बीच WTC का फाइनल मैच खेला जाता है.

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