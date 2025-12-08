टीम इंडिया को मिली बड़ी सजा, इस नियम को तोड़ने पर ICC ने लिया बड़ा एक्शन

ETV Bharat / sports

India vs South Africa: भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ी सजा मिली है, जिसके तहत पूरी टीम पर बड़ा जुर्माना लगा है.

टीम इंडिया (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 8, 2025 at 8:13 PM IST

Updated : December 8, 2025 at 8:25 PM IST

हैदराबाद: दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत के दौरे पर है. अफ्रीका ने पहले भारत में 2 टेस्ट मैच खेले और सीरीज को क्लीन स्वीप किया. इसके बाद अफ्रीका ने 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली, जिसे भारत ने 2-1 जीत लिया. इस सीरीज का दूसरा वनडे मैच, जिसमें भारत को हार मिली थी. ये मैच छत्तीसगढ़ में खेला गया था. इस मैच में टीम इंडिया को अपनी एक गलती की बड़ी सजा मिली है.

टीम इंडिया को मिली बड़ी सजा
दरअसल, रायपुर में दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ धीमी ओवर-रेट बनाए रखने के लिए भारत पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. अमीरात आईसीसी एलीट पैनल के मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने यह सजा तब दी, जब टाइम अलाउंस को ध्यान में रखने के बाद केएल राहुल की टीम को टारगेट से दो ओवर पीछे पाया गया.

कौन आर्टिकल का हुआ उल्लंघन
इसलिए, भारत पर आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट फॉर प्लेयर्स एंड प्लेयर सपोर्ट पर्सनल के आर्टिकल 2.22 के अनुसार चार्ज लगाया गया, जो मिनिमम ओवर-रेट अपराधों से संबंधित है. अगर सजा दी जाती है, तो खिलाड़ियों पर हर उस ओवर के लिए उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है जो उनकी टीम तय समय में नहीं फेंक पाती है. स्टैंड-इन कप्तान के तौर पर केएल राहुल ने आरोप स्वीकार कर लिया और सजा मान ली. इसलिए औपचारिक सुनवाई की कोई जरूरत नहीं पड़ी.

विराट कोहली (102) और ऋतुराज गायकवाड़ (105) के बल्ले से शानदार कोशिशों के बावजूद भारत दूसरा वनडे साउथ अफ्रीका से हार गया, क्योंकि उन्होंने 358/5 का बड़ा स्कोर बनाया था. जवाब में एडन मार्करम ने 98 गेंदों में 110 रनों की शानदार पारी खेलकर प्रोटियाज की पारी को संभाला और साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट बाकी रहते टारगेट हासिल कर लिया.

