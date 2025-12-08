ETV Bharat / sports

टीम इंडिया को मिली बड़ी सजा, इस नियम को तोड़ने पर ICC ने लिया बड़ा एक्शन

टीम इंडिया ( IANS )

हैदराबाद: दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत के दौरे पर है. अफ्रीका ने पहले भारत में 2 टेस्ट मैच खेले और सीरीज को क्लीन स्वीप किया. इसके बाद अफ्रीका ने 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली, जिसे भारत ने 2-1 जीत लिया. इस सीरीज का दूसरा वनडे मैच, जिसमें भारत को हार मिली थी. ये मैच छत्तीसगढ़ में खेला गया था. इस मैच में टीम इंडिया को अपनी एक गलती की बड़ी सजा मिली है. टीम इंडिया को मिली बड़ी सजा

दरअसल, रायपुर में दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ धीमी ओवर-रेट बनाए रखने के लिए भारत पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. अमीरात आईसीसी एलीट पैनल के मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने यह सजा तब दी, जब टाइम अलाउंस को ध्यान में रखने के बाद केएल राहुल की टीम को टारगेट से दो ओवर पीछे पाया गया.