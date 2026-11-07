'उन्होंने मेरी काफी मदद की...' मोहम्मद शमी के रिटायरमेंट पर गेंदबाजी कोच मोर्नी मोर्कल का बड़ा बयान
Mohammed Shami retirement: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है.
Published : November 7, 2026 at 12:24 PM IST
Morne Morkel on Mohammed Shami: टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 6 नवंबर को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया. लेकिन वो वनडे और टी20 में खेलते रहेंगे. शमी ने 13 साल तक टेस्ट क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया. इस दौरान उन्होंने 64 मैचों में 229 विकेट लिये और भारत के लिये टेस्ट क्रिकेट में छठे सबसे सफल तेज गेंदबाज रहे. इस फॉर्मेट में उनसे ज्यादा विकेट लेने वालों की लिस्ट में कपिल देव (434), जहीर खान , ईशांत शर्मा ( दोनों 311), जवागल श्रीनाथ (236) और जसप्रीत बुमराह (234) हैं.
बता दें कि 36 वर्षीय मोहम्मद शमी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के बाद से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. उनके टेस्ट से रिटायरमेंट लेने पर उनके साथी खिलाड़ी प्रतिक्रिया दे रह हैं और भविष्य में शमी के लिए शुभकामनाएं भी दे रहे हैं.
A career that was stitched with 𝙨𝙚𝙖𝙢 𝙖𝙣𝙙 𝙨𝙬𝙞𝙣𝙜! 🙌 Mohammad Shami bids farewell to Test cricket, leaving behind a legacy of unforgettable spells & countless memories. 👏 #TestCricket #Retirement #Shami #TeamIndia https://t.co/wrKFfLW9ME— Star Sports (@StarSportsIndia) November 7, 2026
'उन्होंने मेरी काफी मदद की...'
इस बीच, टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्नी मोर्केल ने मोहम्मद शमी के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने पर भी बात की. उन्होंने इस अनुभवी तेज गेंदबाज की तारीफ करते हुए कहा कि शमी की वजह से ही उनके लिए भारतीय ड्रेसिंग रूम में ढलना काफी आसान हो गया था. जब मोर्केल भारतीय टीम से जुड़े, तब शमी भी टीम का हिस्सा थे. मोर्केल ने बताया कि भाषा की रुकावट को दूर करने और टीम के माहौल में घुलने-मिलने में शमी ने उनकी काफी मदद की.
मोर्कल ने भारत न्यूजीलैंड दूसरे वनडे मैच से पहले इंटरव्यू में सोनी स्पोटर्स से कहा, 'मैं खुशकिस्मत हूं कि जब मैने भारतीय टीम के साथ शुरूआत की तब शमी टीम का हिस्सा थे. काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और भारतीय भाषा को समझने में उन्होंने मेरी काफी मदद की. उन्हें टेस्ट क्रिकेट से विदा लेते देखना दुखद है. लेकिन हां, वे अभी भी अपने घर पर काफी ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं और उन्हें ऐसा करते देखना बहुत अच्छा लगता है.'
बता दें कि मोर्कल 2024 में टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच बने थे. उन्हें टेस्ट में शमी के साथ काम नहीं किया लेकिन 2025 की शुरूआत में चैम्पियंस ट्रॉफी के दौरान उन्हें यह मौका मिला.
A career that was stitched with 𝙨𝙚𝙖𝙢 𝙖𝙣𝙙 𝙨𝙬𝙞𝙣𝙜! 🙌 That perfect seam position, those timely breakthroughs, those second-innings specials… and at times those out-of-the-park hits! You will be missed in India whites, Mohammad Shami 🥺 #TestCricket #Retirement #Shami #TeamIndia #INDvAUS— Star Sports (@StarSportsIndia) November 6, 2026
शमी ने रिटायरमेंट पर क्या कहा?
मोहम्मद शमी ने 6 नवंबर, शुक्रवार को देर रात इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, मैं सफेद जर्सी छोड़ रहा हूं लेकिन इससे जुड़ी यादों को नहीं. जब मैने पहली बार टीम इंडिया की जर्सी पहनी थी तो एक ही सपना था, देश के लिये खेलना, हर विकेट, हर संघर्ष, हर चोट और हर वापसी ने मुझे कुछ न कुछ सिखाया है. टेस्ट क्रिकेट मेरे लिये एक प्रारूप ही नहीं बल्कि मेरे जीवन का खास हिस्सा है. मैं आज भारी मन से काफी ज्यादा खूबसूरत यादों के साथ टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूं.'
शमी ने अपने टेस्ट करियर को याद करते हुए आखिर में कहा, 'मुझे 6 नवंबर 2013 को टेस्ट कैप मिली थी और मैं उसी दिन इस सफर को खत्म करना चाहता था लेकिन मैं सीमित ओवरों के प्रारूप में खेलता रहूंगा , चाहे घरेलू मुकाबले हों या आईपीएल.' शमी ने अपने रिटायरेमेंट वाली ये वीडियों उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले स्थित अपने गांव साहसपुर अलीनगर में अपने फार्महाउस से जारी किया.