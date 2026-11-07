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'उन्होंने मेरी काफी मदद की...' मोहम्मद शमी के रिटायरमेंट पर गेंदबाजी कोच मोर्नी मोर्कल का बड़ा बयान

मोहम्मद शमी के रिटायरमेंट पर गेंदबाजी कोच मोर्नी मोर्कल का बड़ा बयान ( IANS )

Morne Morkel on Mohammed Shami: टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 6 नवंबर को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया. लेकिन वो वनडे और टी20 में खेलते रहेंगे. शमी ने 13 साल तक टेस्ट क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया. इस दौरान उन्होंने 64 मैचों में 229 विकेट लिये और भारत के लिये टेस्ट क्रिकेट में छठे सबसे सफल तेज गेंदबाज रहे. इस फॉर्मेट में उनसे ज्यादा विकेट लेने वालों की लिस्ट में कपिल देव (434), जहीर खान , ईशांत शर्मा ( दोनों 311), जवागल श्रीनाथ (236) और जसप्रीत बुमराह (234) हैं.

बता दें कि 36 वर्षीय मोहम्मद शमी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के बाद से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. उनके टेस्ट से रिटायरमेंट लेने पर उनके साथी खिलाड़ी प्रतिक्रिया दे रह हैं और भविष्य में शमी के लिए शुभकामनाएं भी दे रहे हैं.

'उन्होंने मेरी काफी मदद की...'

इस बीच, टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्नी मोर्केल ने मोहम्मद शमी के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने पर भी बात की. उन्होंने इस अनुभवी तेज गेंदबाज की तारीफ करते हुए कहा कि शमी की वजह से ही उनके लिए भारतीय ड्रेसिंग रूम में ढलना काफी आसान हो गया था. जब मोर्केल भारतीय टीम से जुड़े, तब शमी भी टीम का हिस्सा थे. मोर्केल ने बताया कि भाषा की रुकावट को दूर करने और टीम के माहौल में घुलने-मिलने में शमी ने उनकी काफी मदद की. मोहम्मद शमी (IANS) मोर्कल ने भारत न्यूजीलैंड दूसरे वनडे मैच से पहले इंटरव्यू में सोनी स्पोटर्स से कहा, 'मैं खुशकिस्मत हूं कि जब मैने भारतीय टीम के साथ शुरूआत की तब शमी टीम का हिस्सा थे. काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और भारतीय भाषा को समझने में उन्होंने मेरी काफी मदद की. उन्हें टेस्ट क्रिकेट से विदा लेते देखना दुखद है. लेकिन हां, वे अभी भी अपने घर पर काफी ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं और उन्हें ऐसा करते देखना बहुत अच्छा लगता है.'