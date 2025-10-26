ETV Bharat / sports

एथलेटिक्स से क्रिकेट के मैदान तक इतिहास रचने वाली दक्षिण अफ्रीकी महिला खिलाड़ी

दक्षिण अफ्रीकी महिला क्रिकेटर तजमीन ब्रिट्स ( IANS PHOTO )

हैदराबाद: दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेटर तजमीन ब्रिट्स एक ऐसी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन करने के लिए कभी हार नहीं मानी. 2007 में गोल्ड मेडल जीतने वाली तजमीन ब्रिट्स कार दुर्घटना की शिकार होने के बावजूद देश के लिए कुछ करना चाहती थीं. इसी लिए जब वो दुर्घटना के बाद सही हुई तो फिर उन्होंने क्रिकेट के मैदान में कदम रखा और वहां पर भी अपने झंडे गाड़ दिए. जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक से शुरुआत

तजमिन ब्रिट्स का नाम पहली बार 2007 में उस समय सुर्खियों में आया जब उन्होंने वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप इन एथलेटिक्स में भाला फेंक (जैवलिन थ्रो) में स्वर्ण पदक जीतकर दक्षिण अफ्रीका को गर्व महसूस कराया. उस समय उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी और उनके भविष्य को लेकर सभी को बहुत उम्मीदें थीं. दुर्घटना के बाद नया मोड़

हालांकि, एक कार दुर्घटना के बाद उनका एथलेटिक्स करियर प्रभावित हुआ. तजमीन ने हार मानने की बजाय क्रिकेट को अपना नया जुनून बनाया. उन्होंने खुद को फिर से तराशा और दक्षिण अफ्रीकी महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज बनकर उभरीं.