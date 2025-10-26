एथलेटिक्स से क्रिकेट के मैदान तक इतिहास रचने वाली दक्षिण अफ्रीकी महिला खिलाड़ी
2007 में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाली दक्षिण अफ्रीकी महिला खिलाड़ी ने 2025 में क्रिकेट में इतिहास रच दिया.
हैदराबाद: दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेटर तजमीन ब्रिट्स एक ऐसी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन करने के लिए कभी हार नहीं मानी. 2007 में गोल्ड मेडल जीतने वाली तजमीन ब्रिट्स कार दुर्घटना की शिकार होने के बावजूद देश के लिए कुछ करना चाहती थीं. इसी लिए जब वो दुर्घटना के बाद सही हुई तो फिर उन्होंने क्रिकेट के मैदान में कदम रखा और वहां पर भी अपने झंडे गाड़ दिए.
जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक से शुरुआत
तजमिन ब्रिट्स का नाम पहली बार 2007 में उस समय सुर्खियों में आया जब उन्होंने वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप इन एथलेटिक्स में भाला फेंक (जैवलिन थ्रो) में स्वर्ण पदक जीतकर दक्षिण अफ्रीका को गर्व महसूस कराया. उस समय उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी और उनके भविष्य को लेकर सभी को बहुत उम्मीदें थीं.
दुर्घटना के बाद नया मोड़
हालांकि, एक कार दुर्घटना के बाद उनका एथलेटिक्स करियर प्रभावित हुआ. तजमीन ने हार मानने की बजाय क्रिकेट को अपना नया जुनून बनाया. उन्होंने खुद को फिर से तराशा और दक्षिण अफ्रीकी महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज बनकर उभरीं.
2025 में क्रिकेट में रचा इतिहास
2025 में, तजमीन ब्रिट्स ने क्रिकेट में ऐसा कारनामा कर दिखाया जो अब तक कोई महिला क्रिकेटर नहीं कर पाई थी. उन्होंने एक ही कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. उन्होंने 2025 में कुल 5 शतक लगाए.
तजमीन ब्रिट्स के 2025 में लगाए गए 5 शतक
- 109 बनाम भारत अप्रैल 2025
- 101 बनाम वेस्टइंडीज जून 2025
- 101 बनाम पाकिस्तान सितंबर 2025
- 171 बनाम पाकिस्तान अक्टूबर 2025
- 101 बनाम न्यूजीलैंड अक्टूबर 2025
तजमीन का क्रिकेट करियर
तजमीन ने अब तक 46 वनडे और 68 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. जहां वनडे में उनके नाम 36 की औसत से कुल 1586 रन हैं, जिसमें 7 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं वहीं टी20 में उन्होंने 32 की औसत से कुल 1719 रन बनाए हैं. जिसमें उनका उच्चतम स्कोर नाबाद 98 रन है. जबकि वनडे में उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 171 रन है. तजमीन को टेस्ट खेलने का ज्यादा मौका नहीं मिला है. उन्होंने अब तक केवल एक टेस्ट मैच में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है.
तजमीन ब्रिट्स का जीवन आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो कठिनाइयों से घबराते हैं. उन्होंने दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती.