वर्ल्ड कप विनर्स को टाटा का तोहफा, लॉन्च से पहले ही सभी खिलाड़ियों को मिलेगी लग्जरी कार
Tata Gifted To Women Cricket Team: कंपनी ने घोषणा की है कि वर्ल्ड कप चैंपियंस खिलाड़ियों को टाटा सिएरा तोहफे में दी जाएगी.
Published : November 6, 2025 at 5:00 PM IST
हैदराबाद : हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में महिला विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार विश्व कप जीता. इस शानदार जीत का जश्न मनाने के लिए भारत की अग्रणी ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने महिला क्रिकेट टीम के लिए एक बड़े इनाम की घोषणा की है.
टाटा मोटर्स ने घोषणा की है कि, विश्व कप विजेता टीम की प्रत्येक खिलाड़ी को जल्द ही लॉन्च होने वाली टाटा सिएरा एसयूवी उपहार में दी जाएगी. टाटा मोटर्स की इस नई एसयूवी के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन और विवरण यहां दिए गए हैं।
टाटा मोटर्स दक्षिण अफ्रीका पर शानदार जीत के साथ आईसीसी महिला विश्व कप जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई देता है. टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड ने घोषणा की है कि, विजेता टीम की प्रत्येक खिलाड़ी को एक नई टाटा सिएरा एसयूवी उपहार में दी जाएगी. लॉन्च होने वाले पहले बैच के शीर्ष मॉडल इन खिलाड़ियों को दिए जाएंगे.
Legend Meets Legends.— Tata Motors Cars (@TataMotors_Cars) November 5, 2025
Celebrating the Indian Women’s Cricket Team and their legendary ICC Women’s World Cup performance, Tata Motors Passenger Vehicles proudly presents each member of the team with the Tata Sierra — a bold, versatile, and timeless legend.@TataCompanies pic.twitter.com/RxT4viRa9p
भारतीय महिला क्रिकेट टीम का प्रदर्शन पूरे देश के लिए गर्व की बात है. उनका दृढ़ संकल्प और विश्वास कई लोगों को प्रेरित करता है. टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के सीईओ शैलेश चंद्रा ने कहा, 'हमें इन विजेताओं को सिएरा उपहार में देते हुए खुशी हो रही है'.
नई टाटा सिएरा एसयूवी में डिजाइन और फीचर्स के मामले में कई अनूठी खूबियां हैं. नई सिएरा एसयूवी 25 नवंबर को लॉन्च होगी. इसकी कीमत 11 लाख रुपये से 25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच होने की उम्मीद है. बताया जा रहा है कि यह शुरुआत में आईसीई (पेट्रोल/डीजल) इंजन विकल्पों में और बाद में इलेक्ट्रिक (ईवी) पावरट्रेन विकल्पों में उपलब्ध होगी.
टीजर वीडियो के जरिए, यह पुष्टि हो गई है कि इस नई सिएरा में आकर्षक एलईडी हेडलैंप, एलईडी डीआरएल, एलईडी टेल लैंप, फ्लश फिटिंग डोर हैंडल और स्टाइलिश एलॉय व्हील के साथ एक शानदार डिजाइन होगा. नई सिएरा के इंटीरियर में उन्नत तकनीक और उन्नत सुरक्षा सुविधाएं मिलने की उम्मीद है.
इस एसयूवी की मुख्य विशेषता इसका ट्रिपल स्क्रीन सेटअप (डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, टचस्क्रीन सेंट्रल इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैसेंजर-साइड डिस्प्ले) है. स्टीयरिंग व्हील पर इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो, टच-बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग जैसी सुविधाएं हैं. सुरक्षा के लिहाज से यह कार इसमें 7 एयरबैग, ABS, EBD, ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), TPMS, 360-डिग्री कैमरा जैसे उन्नत सुरक्षा फीचर्स होने की संभावना है. इस कार में 5 सीटों का विकल्प भी होगा.
नई टाटा सिएरा बाजार में कई अन्य SUVs को कड़ी टक्कर देगी. इसका मुकाबला मारुति सुजुकी विक्टोरिस, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर, होंडा एलिवेट, महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कोडा कुशाक जैसी कई प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों से होगा.
