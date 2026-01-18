ETV Bharat / sports

टाटा मुंबई मैराथन में 69 हजार से ज्यादा धावकों ने लिया हिस्सा, आमिर खान परिवार के साथ इवेंट में हुए शामिल

इस साल वर्ल्ड एथलेटिक्स गोल्ड लेबल रेस के रूप में मान्यता प्राप्त, यह मैराथन एशिया का सबसे बड़ा रनिंग इवेंट बना हुआ है, जो देश और विदेश से धावकों को कुल 389,524 यूएस डॉलर की प्राइज मनी के लिए मुकाबला करने के लिए आकर्षित करता है. विदेशी धावकों ने 42 किमी की फुल मैराथन में दबदबा बनाया, जबकि 21 किमी की हाफ मैराथन, सीनियर सिटिजन्स रन, व्हीलचेयर रन और बहुत लोकप्रिय 'ड्रीम रन' को मुंबईकरों का दबदबा रहा.

मुंबई: मुंबई ने अपने एक आइकॉनिक खेल इवेंट के साथ सुबह की शुरुआत की, जब रविवार को ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) से टाटा मुंबई मैराथन के 21वें एडिशन को हरी झंडी दिखाई गई. जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग नई शुरुआत को अपनाने और 'हर दिल मुंबई' की भावना के साथ दौड़ने के लिए एक साथ आए. दक्षिण मुंबई में आयोजित इस मैराथन में फिजिकली और वर्चुअली तौर पर 69,000 से ज्यादा धावकों ने हिस्सा लिया, जिससे 2026 का एडिशन इस इवेंट के इतिहास में सबसे बड़ा बन गया.

जानी मानी हस्तियों ने मैराथन में लिया हिस्सा

जाने-माने अभिनेता आमिर खान और निर्देशक-निर्माता किरण राव सहित कई सेलिब्रिटीज ने इस मैराथन में हिस्सा लिया. साथ ही कनाडा के आंद्रे डी ग्रास जैसे इंटरनेशनल एथलीट भी एशिया के सबसे बड़े रनिंग इवेंट में शामिल हुए. आमिर, जो पहली बार मुंबई मैराथन में हिस्सा ले रहे थे, इवेंट की एनर्जी और लोगों के जोश से बहुत खुश थे. इसलिए, आमिर ने भविष्य में भी मुंबई मैराथन में हिस्सा लेने की इच्छा जताई. उन्होंने यह भी कहा कि पानी फाउंडेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आना चाहिए.

कनाडा के आंद्रे डी ग्रास जैसे इंटरनेशनल एथलीट भी मैराथन में भाग लिया (Etv Bharat)

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी हुए शामिल

सेलिब्रिटी पावर को बढ़ाते हुए, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को अपने पार्टी सहयोगियों के साथ मैराथन में उत्साह से दौड़ते हुए देखा गया. 55 वर्षीय नेता, जिन्हें पहले गेट एक्टिव एक्सपो में अपना BIB लेते हुए देखा गया था, प्रतिष्ठित प्रोकैम स्लैम में हिस्सा ले रहे हैं, जिसके लिए धावकों को सख्त कट-ऑफ टाइमिंग के भीतर चार प्रमुख भारतीय दौड़ पूरी करनी होती हैं.

मैराथन दौड़ते समय लोगों का जोश देखने लायक था (Etv Bharat)

मैराथन दौड़ते समय लोगों का जोश देखने लायक था

हर साल, कई बड़े सरकारी और पुलिस अधिकारी मैराथन में दौड़ते हुए दिखे. मुंबई पुलिस फोर्स के सुपरकॉप विश्वास नांगरे-पाटिल उनमें से एक हैं. विश्वास नांगरे-पाटिल ने 26/11 के आतंकवादी हमलों के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर ताज होटल में लड़ाई लड़ी थी. अपनी फिटनेस और अनुशासन के लिए जाने जाने वाले विश्वास नांगरे-पाटिल ने 'ईटीवी भारत' से बात करते हुए कहा कि इस साल मुंबई मैराथन में उनका अनुभव हर साल से अलग था.

दक्षिण मुंबई में आयोजित टाटा मुंबई मैराथन (Etv Bharat)

टाटा मुंबई मैराथन 2026

इस मैराथन में कुल 69,100 लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 65,400 से ज्यादा लोग मुंबई में फिजिकली तौर पर हिस्सा लिया, और 3,700 से ज्यादा लोगों ने दुनिया भर के अलग-अलग शहरों से वर्चुअली हिस्सा लिया. फुल मैराथन के लिए रिकॉर्ड 14,059 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. लोग इस मैराथन के लिए पूरे साल रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं.