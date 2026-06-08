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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने प्रज्ञानंदा को 50 लाख रुपये का पुरस्कार दिया

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने प्रज्ञानानंदा को 50 लाख रुपये का पुरस्कार दिया ( IANS )

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को शतरंज के धुरंधर आर. प्रज्ञानंदा को नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में उनकी ऐतिहासिक जीत के लिए सम्मानित किया और उन्हें 50 लाख रुपये का नकद इनाम दिया. इस सम्मान समारोह के दौरान लोक निर्माण और खेल विकास मंत्री आधव अर्जुन, तमिलनाडु स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के सदस्य सचिव जे. मेघनाथा रेड्डी (IAS), प्रज्ञानंद के माता-पिता और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. बता दें कि प्रज्ञानंदा नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी ग्रैंडमास्टर हैं. प्रज्ञानानंदा ने ओस्लो में अंतिम दौर में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर खिताब जीता था. इस टूर्नामेंट की शुरुआत 2013 में हुई थी और इससे पहले कोई भी भारतीय खिलाड़ी इसे जीत नहीं पाया था.