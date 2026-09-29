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तमिलनाडु CM विजय ने एशियन गेम्स मेडलिस्ट के लिए खोला खजाना, ब्रॉन्ज को 30 सिल्वर को 50 और गोल्ड को 75 लाख देने का किया ऐलान

एशियन गेम्स 2026 में मेडल जीतने वाले तमिलनाडु के खिलाड़ियों पर CM विजय दिल खोल कर पुरस्कार राशि का ऐलान कर रहे हैं.

तमिलनाडु CM विजय ने एशियन गेम्स मेडलिस्ट के लिए खोला खजाना
तमिलनाडु CM विजय ने एशियन गेम्स मेडलिस्ट के लिए खोला खजाना (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2026 at 2:17 PM IST

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चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय जब से सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं तब से वो नई नई स्कीमों का ऐलान करके सबके दिल जीत रहे हैं. उन्होंने सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चों को 22 कैरेट की 1 ग्राम सोने की अंगूठी देने का ऐलान किया है.

अब CM विजय एशियन गेम्स 2026 में मेडल जीतने वाले अपने स्टेट के खिलाड़ियों पर पैसा लुटा रहे हैं. अब तक वो कई खिलाड़ियों को लाखों रुपये के इनाम का ऐलान कर चुके है. गोल्ड मेडल जीतने वालों को 75 लाख, सिल्वर मेडलिस्ट को 50 और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 30 लाख देने का ऐलान किया है.

सोमवार को ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली धावक विथ्या रामराज को 30 लाख रुपये देने का ऐलान किया. तमिलनाडु के सीएम ऑफिस ने ट्वीट करके रामराज को बधाई देते हुए इस पुरस्कार राशि का ऐलान किया.

विथ्या रामराज को दिल से बधाई
सीएमओ तमिलनाडु ने एक्स पर लिखा, 'मैं एथलेटिक चैंपियन विथ्या रामराज को दिल से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. उन्होंने जापान में चल रहे एशियाई खेलों में महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर तमिलनाडु और भारत का मान बढ़ाया है. यह और भी तारीफ की बात है कि उन्होंने मशहूर भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट सुश्री पी.टी. उषा का 1984 में बनाया गया राष्ट्रीय रिकॉर्ड चैंपियन विथ्या रामराज ने 42 साल बाद तोड़ दिया है और अब उन्होंने एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है.'

उन्होंने आगे लिखा, 'उनकी शानदार उपलब्धि के लिए, तमिलनाडु सरकार की ओर से 30 लाख रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा. उनकी जीत से तमिलनाडु के युवाओं और महिलाओं को नई प्रेरणा और आत्मविश्वास मिलेगा. मैं ट्रैक एंड फील्ड एथलीट विद्या रामराज के और भी कई उपलब्धियां हासिल करने की कामना करता हूं.'

विथ्या रामराज ब्रॉन्ज मेडल जीता
28 वर्षीय विथ्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर हर्डल्स रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता. उन्होंने ये रेस 54.75 सेकंड में पूरा किया. जिसके साथ पीटी उषा के 42 साल पुराना 55.42 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूट गया. उषा ने यह रिकॉर्ड 1984 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में बनाया था. इस वजह से रामराज का यह प्रदर्शन जापान में भारत के एथलेटिक्स अभियान के यादगार पलों में से एक बन गया है.

इन इन खिलाड़ियों को मिला इनाम
विथ्या रामराज के अलावा भी CM विजय अब तक कई खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि देने का ऐलाना कर चुके हैं. गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा रहने वाली जी. कामलिनी को 75 लाख रुपये देने का ऐलान किया. जबकि बैडमिंटन खिलाड़ी ए. हरिहरन को भारत की पुरुष टीम के ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद 30 लाख रुपये दिए गए.

महिला पोल वॉल्ट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली बरनिका इलांगोवन को भी 30 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की. जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार को स्क्वाश मिक्स्ड डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद 30-30 लाख रुपये मिले, जबकि स्क्वाश खिलाड़ी अभय सिंह को पुरुष सिंगल्स में सिल्वर मेडल जीतने के बाद 50 लाख रुपये का इनाम दिया.

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तमिलनाडु के एशियन गेम्स मेडलिस्ट
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