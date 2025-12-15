ETV Bharat / sports

हिमाचल की बहू ने रचा इतिहास, नेशनल जूडो चैंपियनशिप में जीता गोल्ड

हिमाचल की बहू तखेल्लमबम इंनुगनबी ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने नेशनल जूडो चैंपियनशिप लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता है.

Takhellambam Inunganbi of Himachal won gold in Senior National Judo Championship
हिमाचल की तखेल्लमबम इंनुगनबी ने नेशनल जूडो चैंपियनशिप में जीता गोल्ड (@Instagram)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 15, 2025 at 10:55 AM IST

Updated : December 15, 2025 at 11:00 AM IST

मंडी: हिमाचल प्रदेश की बहू ने एक बार फिर राष्ट्रीय मंच पर कमाल कर दिखाया है. प्रदेश के ओलंपियन बॉक्सर आशीष कुमार चौधरी की पत्नी तखेल्लमबम इनुंगानबी ने मणिपुर की राजधानी इंफाल में आयोजित सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया. 70 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया. यह उनका लगातार दूसरा राष्ट्रीय स्वर्ण पदक है.

लगातार दूसरा गोल्ड.. रचा इतिहास

इस उपलब्धि के साथ इनुंगानबी ने न सिर्फ मुकाबला जीता, बल्कि राष्ट्रीय जूडो में दो बार लगातार गोल्ड जीतने वाली हिमाचल की पहली महिला खिलाड़ी बनकर इतिहास भी रच दिया. उनकी इस उपलब्धि ने न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश में हिमाचल का नाम रोशन किया है. खेल जगत में इस जीत को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है.

खुमन लंपाक स्टेडियम में सजी जूडो की जंग

यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता इंफाल के खुमन लंपाक इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई थी. देशभर से शीर्ष महिला जूडो खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया. प्रतियोगिता की शुरुआत से ही इनुंगानबी का आत्मविश्वास और तकनीक अन्य खिलाड़ियों से अलग नजर आई.

शुरुआती मुकाबलों में दिखा दबदबा

पहले मुकाबले में प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी के अनुपस्थित रहने के कारण इनुंगानबी को बाय मिला. इसके बाद दूसरे मुकाबले में उन्होंने उत्तराखंड की खिलाड़ी को हराया. तीसरे मैच में केरल की खिलाड़ी को पराजित कर उन्होंने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की.

क्वार्टर फाइनल में इनुंगानबी ने पंजाब की खिलाड़ी को मात देकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया. सेमीफाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जहां उनका सामना मेज़बान मणिपुर की खिलाड़ी से हुआ. कठिन मुकाबले में इनुंगानबी ने बेहतरीन रणनीति के साथ जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश किया.

फाइनल में आक्रामक खेल

फाइनल में इनुंगानबी का सामना आईटीबीपी की खिलाड़ी से हुआ. निर्णायक मुकाबले में उन्होंने शुरू से ही आक्रामक खेल दिखाया. अंतिम क्षणों में शानदार अंकों के साथ मुकाबला अपने नाम कर उन्होंने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया.

परिवार और प्रदेश में खुशी की लहर

इस उपलब्धि पर उनके पति और ओलंपियन बॉक्सर आशीष चौधरी ने खुशी जताई. उन्होंने कहा कि यह पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का विषय है. इनुंगानबी की यह जीत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी.

कौन हैं आशीष कुमार चौधरी

आशीष कुमार चौधरी हिमाचल प्रदेश के चर्चित बॉक्सर हैं. वह ओलंपियन खिलाड़ी रह चुके हैं और बॉक्सिंग में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. खेल जगत में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है.

2024 में हुई थी दोनों की शादी

इनुंगानबी मूल रूप से मणिपुर की रहने वाली हैं और सीनियर स्तर की अनुभवी जूडो खिलाड़ी मानी जाती हैं. हालांकि शादी के बाद उनका नाम हिमाचल प्रदेश से भी जुड़ गया है. आशीष कुमार चौधरी और तखेल्लमबम इनुंगानबी ने नवंबर 2024 में शादी की थी. इनुंगानबी नेशनल चैंपियन होने के साथ-साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक भी जीत चुकी हैं. इसके अलावा वह एशियन गेम्स में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं.

Last Updated : December 15, 2025 at 11:00 AM IST

