हिमाचल की बहू ने रचा इतिहास, नेशनल जूडो चैंपियनशिप में जीता गोल्ड

हिमाचल की तखेल्लमबम इंनुगनबी ने नेशनल जूडो चैंपियनशिप में जीता गोल्ड ( @Instagram )

मंडी: हिमाचल प्रदेश की बहू ने एक बार फिर राष्ट्रीय मंच पर कमाल कर दिखाया है. प्रदेश के ओलंपियन बॉक्सर आशीष कुमार चौधरी की पत्नी तखेल्लमबम इनुंगानबी ने मणिपुर की राजधानी इंफाल में आयोजित सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया. 70 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया. यह उनका लगातार दूसरा राष्ट्रीय स्वर्ण पदक है.

लगातार दूसरा गोल्ड.. रचा इतिहास

इस उपलब्धि के साथ इनुंगानबी ने न सिर्फ मुकाबला जीता, बल्कि राष्ट्रीय जूडो में दो बार लगातार गोल्ड जीतने वाली हिमाचल की पहली महिला खिलाड़ी बनकर इतिहास भी रच दिया. उनकी इस उपलब्धि ने न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश में हिमाचल का नाम रोशन किया है. खेल जगत में इस जीत को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है.

खुमन लंपाक स्टेडियम में सजी जूडो की जंग

यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता इंफाल के खुमन लंपाक इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई थी. देशभर से शीर्ष महिला जूडो खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया. प्रतियोगिता की शुरुआत से ही इनुंगानबी का आत्मविश्वास और तकनीक अन्य खिलाड़ियों से अलग नजर आई.

शुरुआती मुकाबलों में दिखा दबदबा

पहले मुकाबले में प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी के अनुपस्थित रहने के कारण इनुंगानबी को बाय मिला. इसके बाद दूसरे मुकाबले में उन्होंने उत्तराखंड की खिलाड़ी को हराया. तीसरे मैच में केरल की खिलाड़ी को पराजित कर उन्होंने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की.

क्वार्टर फाइनल में इनुंगानबी ने पंजाब की खिलाड़ी को मात देकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया. सेमीफाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जहां उनका सामना मेज़बान मणिपुर की खिलाड़ी से हुआ. कठिन मुकाबले में इनुंगानबी ने बेहतरीन रणनीति के साथ जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश किया.