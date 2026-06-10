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FIFA वर्ल्ड कप में दिखेगा भारतीय मूल के 4 खिलाड़ियों का जलवा, जानें किस टीम का करेंगे प्रतिनिधित्व?

FIFA वर्ल्ड कप में दिखेगा भारतीय मूल के 4 खिलाड़ियों का जलवा ( Etv Bharat )

तहसीन के पिता जमशेद कालीकट विश्वविद्यालय के पूर्व खिलाड़ी थे. तहसीन ने दोहा स्थित एस्पायर अकादमी में अपने फुटबॉल कौशल को निखारा और कतर स्टार्स लीग में खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी बने. अभी वह अल दुहैल एससी के लिए खेलते हैं.

तहसीन मोहम्मद जमशेद (कतर) 19 साल के तहसीन मोहम्मद का जन्म कतर की राजधानी दोहा में हुआ. हालांकि उनके माता-पिता केरल के कन्नूर से हैं. जो 2006 में कन्नूर से कतर चले गए थे. खास बात यह है कि जमशेद फीफा वर्ल्ड कप में खेलने वाले पहले भारतीय पासपोर्ट धारक हैं. उनके पास भारतीय पासपोर्ट और कतर का खास 'मिशन पासपोर्ट' दोनों हैं.

ये चारों खिलाड़ी भले ही अपने-अपने देश - न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कतर और डीआर कांगो के लिए खेलेंगे, लेकिन साथ ही वो भारतीय विरासत की झलक भी दिखाएंगे. यह चार खिलाड़ी - सरप्रीत सिंह, सैमुअल मौतौसामी, निशान वेलुपिल्ले और तहसीन मोहम्मद हैं. आइए इन चार खिलाड़ियों पर एक नजर डालते हैं.

Indian Origin Players in FIFA 2026: भारतीय फुटबॉल फैंस वर्षों से अपनी नेशनल टीम के फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेलने का सपना देख रहे हैं. हालांकि उनका या सपना कब पूरा होगा इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है लेकिन बतौर खिलाड़ी भारतीय फैंस का ये सपना पूरा होने वाला है. क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में चार भारतीय मूल के खिलाड़ी अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं.

विंगर तहसीन ने फीफा विश्व कप के एशियाई क्वालीफायर ग्रुप मैच के दौरान 2024 में अफगानिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में पदार्पण किया. उन्होंने जिम्बाब्वे (2025) और आयरलैंड (2026) के खिलाफ दो अंतरराष्ट्रीय मैत्री मैचों में भी हिस्सा लिया है. लेकिन उन्होंने अभी तक कोई गोल नहीं किया है.

सरप्रीत सिंह (Getty Images)

सरप्रीत सिंह (न्यूजीलैंड)

न्यूजीलैंड की टीम FIFA वर्ल्ड कप 2026 में खेलेगी. इस टीम में सरप्रीत सिंह भी शामिल होंगे, जिनका संबंध भारत के पंजाब से है. 27 साल के सरप्रीत सिंह का जन्म न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में हुआ था, लेकिन उनके माता-पिता पंजाबी मूल के हैं. वह न्यूजीलैंड की टीम के लिए अटैकिंग मिडफील्डर के तौर पर खेलते हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 24 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और तीन गोल किए हैं. सरप्रीत ने 2017 और 2019 फीफा अंडर-20 विश्व कप में भी न्यूजीलैंड के लिए खेले थे.

निशान वेलुपिल्ले (Getty Images)

निशान वेलुपिल्ले (ऑस्ट्रेलिया)

निशान वेलुपिल्ले की मां एंग्लो-इंडियन और पिता श्रीलंकाई मूल के तमिल हैं. 25 वर्षीय वेलुपिल्ले मेलबर्न विक्ट्री के लिए खेलते हैं. उनका जन्म और पालन-पोषण मेलबर्न में हुआ. निशान अब 26 सदस्यीय टीम के उन 17 खिलाड़ियों में से एक हैं जो फीफा विश्व कप में अपना पदार्पण करेंगे. उन्होंने अक्टूबर 2024 में विश्व कप क्वालीफाइंग राउंड के दौरान ऑस्ट्रेलिया के लिए पदार्पण किया. तब से लेकर अब तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए सात मैच खेले जिनमें उन्होंने तीन गोल किए हैं. ये सभी गोल उन्होंने विश्व कप क्वालीफायर में किए.

सैमुअल मौतौसामी (Getty Images)

सैमुअल मौतौसामी (डीआर कांगो)

सैमुअल मौतौसामी को FIFA वर्ल्ड कप 2026 के लिए डीआर कांगो की नेशनल फुटबॉल टीम में शामिल किया गया है. 29 साल के इस मिडफील्डर का जन्म फ्रांस के पेरिस में हुआ था. उनकी मां कांगो से हैं और पिता तमिल मूल के हैं. वह FIFA वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने वाले भारतीय मूल के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं. सैमुअल मूल रूप से भारत के तमिलनाडु से हैं. वह कांगो की नेशनल टीम के लिए एक अहम सेंट्रल मिडफील्डर के तौर पर खेलते हैं. वह कांगो की सीनियर राष्ट्रीय टीम की तरफ से अब तक 57 मैच खेल चुके हैं.

फीफा के नियमों के अनुसार, कोई खिलाड़ी किसी राष्ट्रीय टीम के लिए तभी खेल सकता है जब उसके माता-पिता या दादा-दादी का जन्म उस देश में हुआ हो और खिलाड़ी के पास उस देश का पासपोर्ट भी होना चाहिए जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है.