दो श्रीलंकाई खिलाड़ी पाकिस्तान से लौटे स्वदेश, ट्राई सीरीज से पहले श्रीलंका बोर्ड ने की पुष्टि

दो श्रीलंकाई खिलाड़ी पाकिस्तान से लौटे स्वदेश ( AP PHOTO )

हैदराबाद: श्रीलंका के कप्तान चरित असलांका और तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो पाकिस्तान दौरे के बीच में और टी20 त्रिकोणीय श्रृंखला से पहले स्वदेश लौट गए. श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि भी कर दी है, साथ में ये भी कहा है कि दोनों खिलाड़ी बीमारी के कारण दौरे से वापस लौट रहे हैं. खिलाड़ियों का यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब इस्लामाबाद में हाल ही में हुए बम विस्फोट के बाद टीम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिससे खिलाड़ियों में चिंता पैदा हो गई थी. कुछ खिलाड़ियों ने सीरीज छोड़ने का भी मन बना लिया था. लेकिन श्रीलंका बोर्ड ने खिलाड़ियों के वापस आने से रोक दिया. इसके अलावा उनके बोर्ड ने दौरा छोड़ने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सख्त चेतावनी जारी की थी. बोर्ड ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया कि टीम सुरक्षित माहौल में है और श्रृंखला योजना के अनुसार आगे बढ़ेगी.