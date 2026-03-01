IND vs WI: अगर मैच किसी भी कारण रद्द हुआ तो कौन सी टीम पहुंचेगी सेमीफाइनलम में, जानें ICC का नियम क्या कहता है?
IND vs WI Super 8 clash: भारत बनाम वेस्टइंडीज सुपर 8 मैच रद्द होने पर किस टीम को मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट?
Published : March 1, 2026 at 4:12 PM IST
कोलकाता: डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया रविवार को ईडन गार्डन्स में एक अहम मैच में वेस्टइंडीज से भिड़ेगा. दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल का समीकरण काफी आसान है, इस मुकाबले का विनर ग्रुप A से साउथ अफ्रीका के साथ अगले राउंड में पहुंच जाएगा. हालांकि अगर मैच बारिश में धुल जाता है या किसी और कारण रद्द हो जाता है तो फिर चीजें मुश्किल हो सकती हैं. सुपर 8 मैच के लिए रिजर्व डे नहीं होता है, इसलिए अगर बारिश या कोई और कारण मैच पर असर डालती है, तो दोनों टीमें एक-एक पॉइंट शेयर करेंगी. जिससे दोनों टीमों का कुल अंक तीन-तीन हो जाएगा.
ICC का नियम क्या कहता है?
आईसीसी के नियमों के अनुसार, उस मामले में सेमीफाइनल में जगह नेट रन रेट (NRR) के आधार पर तय की जाएगी. अगर ऐसा होता है, तो वेस्टइंडीज अपने बेहतर नेट रन रेट +1.791 के आधार पर सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, जबकि इंडिया का -0.100 है, और होस्ट टीम बाहर हो जाएगी. इसलिए मेन इन ब्लू इस मैच को किसी भी कीमत पर जीतना चाहेगी और वे इसे रद्द होते नहीं देख सकते.
A #T20WorldCup semi-final spot for the winner as India and West Indies meet in Kolkata 💪— ICC (@ICC) March 1, 2026
Tournament broadcast details 📲 https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/wGZQQL2mno
कोलकाता में रविवार को मौसम कैसा रहेगा?
हालांकि, मौसम का अनुमान फैंस के लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आया है क्योंकि रविवार को कोलकाता में बारिश का कोई अनुमान नहीं है. दिन में टेम्परेचर 34°C तक पहुंच जाएगा. मैच के समय तक यह आरामदायक 25-26°C तक गिर जाएगा.
बता दें कि भारत ने गुरुवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए अपने दूसरे सुपर 8s मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ 72 रन से शानदार जीत दर्ज करने के बाद इस मुकाबले में उतर रहा है. हालांकि वे साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला मैच हार गए थे, जिससे उनके दो मैचों में दो पॉइंट हैं.
वहीं दूसरी ओर वेस्टइंडीज गुरुवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए अपने दूसरे सुपर 8s मैच में T20 वर्ल्ड कप 2024 की रनर-अप, साउथ अफ्रीका के खिलाफ नौ विकेट से हार के बाद इस मैच में आ रहा है. शाई होप की टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने पहले सुपर 8s मैच में 107 रनों से बड़ी जीत दर्ज की थी. जिससे उनका नेट रन रेट भारत से अच्छा है.
Fireworks loading in Kolkata. 🎆🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) March 1, 2026
India take on West Indies in a must-win showdown - the winner books a place in the semi-finals. 👊
ICC Men's T20 World Cup Super 8 👉 #INDvWI | Sun, 1 Mar, 6 PM pic.twitter.com/uC7aHXJjGo