ETV Bharat / sports

IND vs WI: अगर मैच किसी भी कारण रद्द हुआ तो कौन सी टीम पहुंचेगी सेमीफाइनलम में, जानें ICC का नियम क्या कहता है?

कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ( IANS )