टी20 वर्ल्ड कप फाइनल: अगर ऐसा हुआ तो टीम इंडिया हो जाएगी फाइनल से बाहर, साउथ अफ्रीका-न्यूजीलैंड खेलेंगे फाइनल, जानें कैसे?

टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल आज यानी 4 मार्च को साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच कोलकाता के ईडन गार्डेन्स में खेला जाएगा. जबकि दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा. दोनों जगहों पर बारिश की संभावना नहीं है, इसलिए मैच के रद्द होने का सवाल न के बराबर है.

T20 World Cup Semifinals: टी20 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है. क्योंकि सुपर 8 से चार टीमों ने टॉप फोर के लिए क्वालीफाई कर लिया है. जिसमें भारत, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का नाम शामिल है. अब इन चार टीमों के बीच सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा, जिसमें से हमें दो फाइनलिस्ट मिलेंगी.

अगर मैच रद्द हुआ तो क्या होगा?

लेकिन फिर भी जैसे-जैसे फैन मैचों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बारिश की वजह से मैच कैंसिल हो गए तो क्या होगा. कौन सी टीम फाइनल खेलेगी या किस टीम को फाइनल का टिकट मिलेगा और इस पर ICC का नियम क्या कहता है?

क्या कहता है ICC का नियन?

इन सभी सवालों का जवाब यही है कि आईसीसी के नॉकआउट जैसे मैचों में एक रिजर्व डे रखा जाता है. अगर दोनों सेमीफाइनल या एक सेमीफाइनल बारिश या किसी और कारण से अपने तय दिन पर नहीं हो पाता है तो फिर उस मैच को रिजर्व डे में खेला जाएगा. अगर रिजर्व डे पर भी मैच नहीं हो पाता है और मैच को रद्द कर दिया जाता है. तो फिर मैच का नतीजा इस आधार पर तय होगा कि दोनों टीमें अपने-अपने ग्रुप के सुपर 8 पॉइंट्स टेबल में किस जगह पर हैं. ऐसे में, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंच जाएंगे क्योंकि ये दोनों टीमें अपना अपने सुपर 8 ग्रुप में टॉप पर थीं, जबकि भारत और न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर थीं.