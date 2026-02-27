ETV Bharat / sports

ENG vs NZ: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अहम मुकाबला आज, जानें डिटेल्स

हैदराबाद: टी20 वर्ल्ड कप 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है और अब टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए लड़ रही हैं. साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड पहले ही सुपर 8 स्टेज से सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, लेकिन दो जगहें अभी और खाली हैं. इसके लिए टीमें आखिरी चार में जगह बनाने के लिए लड़ रही हैं. इस निर्णायक स्थान पर काबिज होने के लिए आज शुक्रवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में इंग्लैंड का सामना न्यूज़ीलैंड से होने जा रहा है.

बता दें, इंग्लैंड इस मैच में पाकिस्तान पर रोमांचक जीत दर्ज करने के बाद उतर रहा है. इस मैच में हैरी ब्रूक ने शानदार पारी खेली थी. वहीं, दूसरी ओर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका पर शानदार जीत के साथ अपनी नॉकआउट की उम्मीदों को जिंदा रखा है. यह मैच पाकिस्तान के लिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि उसे आखिरी चार में तभी जगह मिल सकती है, जब इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराए. सेमीफाइनल में जाने वाली दूसरी टीम तय करने के लिए नेट रन रेट अहम फैक्टर होगा.

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड टी20 विश्व कप 2026 मौसम पूर्वानुमान

कोलंबों के मौसम की बात करें तो AccuWeather की हर घंटे की मौसम रिपोर्ट के मुताबिक, बारिश किसी भी प्रकार का खलल पैदा नहीं करेगी. तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहेगा, जबकि नमी 79 फीसदी के आस-पास रहने का अनुमान है. आद्रता की वजह से ओस दूसरी इनिंग्स पर असर डाल सकती है.

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप 2026 पिच रिपोर्ट

पिच की बात करें तो यह आमतौर पर धीमी रहती है और स्पिनरों को खासा मदद करती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक कम स्कोर वाला मैच हो सकता है. इस जगह पर खेले गए 51 टी20 इंटरनेशनल मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर 152 ही रहा है. वहीं, 22 मौकों पर, इस जगह पर 150 से कम के स्कोर बने हैं.