WI vs SA: साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज की नजर सेमीफाइनल पर, भारत की नजर मैच के नतीजे पर

साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज की नजर सेमीफाइनल पर ( IANS )

WI vs SA Super 8 Match: आज के पहले मैच में दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुपर 8 के अपने दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी. ये मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा. जीतने वाली टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर लेगा. लेकिन इस मैच पर आज ही होने वाले दूसरे मैच-जिम्बाब्वे और इंडिया- की भी कड़ी नजर होगी. भारतीय फैंस चाहेंगे की दक्षिण अफ्रीका इस मैच को जीते जिससे टीम इंडिया को अपने अगले दोनों मैचों में सिर्फ जीत दर्ज करने की ही जरूरत पड़ेगी. वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही अभी तक टूर्नामेंट में अजय रही हैं, और पांच मैचों में से पांच में जीत दर्ज करके सुपर 8 के ग्रुप वन में पहले और दूसरे नंबर पर हैं. वेस्टइंडीज ने अपने पहले सुपर 8 मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ 107 रन की शानदार जीत दर्ज की थी जबकि दूसरी ओर, साउथ अफ्रीका ने अपने पहले सुपर 8 मैच में डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया को 76 रनों से हराया था. इसलिए आज फैंस को शानदार मैच देखने को मिल सकता है.