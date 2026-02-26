WI vs SA: साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज की नजर सेमीफाइनल पर, भारत की नजर मैच के नतीजे पर
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में आज दो महत्वपूर्ण मैच-दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज और भारत बनाम जिम्बाब्वे खेले जाएंगे.
Published : February 26, 2026 at 1:38 PM IST
WI vs SA Super 8 Match: आज के पहले मैच में दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुपर 8 के अपने दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी. ये मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा. जीतने वाली टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर लेगा. लेकिन इस मैच पर आज ही होने वाले दूसरे मैच-जिम्बाब्वे और इंडिया- की भी कड़ी नजर होगी. भारतीय फैंस चाहेंगे की दक्षिण अफ्रीका इस मैच को जीते जिससे टीम इंडिया को अपने अगले दोनों मैचों में सिर्फ जीत दर्ज करने की ही जरूरत पड़ेगी.
वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही अभी तक टूर्नामेंट में अजय रही हैं, और पांच मैचों में से पांच में जीत दर्ज करके सुपर 8 के ग्रुप वन में पहले और दूसरे नंबर पर हैं. वेस्टइंडीज ने अपने पहले सुपर 8 मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ 107 रन की शानदार जीत दर्ज की थी जबकि दूसरी ओर, साउथ अफ्रीका ने अपने पहले सुपर 8 मैच में डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया को 76 रनों से हराया था. इसलिए आज फैंस को शानदार मैच देखने को मिल सकता है.
WI vs SA हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच T20I में हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में कांटे की टक्कर है. वेस्टइंडीज ने प्रोटियाज के खिलाफ खेले गए 29 मैचों में से 15 जीते हैं, जबकि साउथ अफ्रीका ने 14 जीते हैं. लेकिन, जब T20 वर्ल्ड कप की बात आती है तो साउथ अफ्रीका का वेस्टइंडीज पर साफ दबदबा नजर आता है. दोनों टीमों ने अब तक 5 T20 वर्ल्ड कप मैच खेले हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका ने चार जीते हैं जबकि वेस्ट इंडीज सिर्फ एक मैच जीत पाई है. वेस्टइंडीज ने आखिरी बार 2016 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को हराया था, और वे अपने दस साल के इंतजार को खत्म करना चाहेंगे.
WI vs SA दोनों टीमों के स्क्वाड
साउथ अफ्रीका: एडेन मार्कराम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (wk), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जेनसेन, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, जॉर्ज लिंडे, एनरिक नॉर्टजे, क्वेना मफाका, जेसन स्मिथ.
वेस्टइंडीज: ब्रैंडन किंग, शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, अकील होसेन, गुडाकेश मोटी, शमर जोसेफ, क्वेंटिन सैम्पसन, जेडन सील्स, रोस्टन चेस, जॉनसन चार्ल्स.