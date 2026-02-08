ETV Bharat / sports

एक ओवर में 3 विकेट लेने वाले USA गेंदबाज के हाथ पर लिखा है जीत का मंत्र

दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने पावर प्ले के दौरान एक ही ओवर में तीन विकेट-तिलक वर्मा, ईशान किशन और शिवम दुबे- को आउट करके भारतीय टीम को मुश्किल में डाल दिया था. इसके बाद उन्होंने आखिरी ओवर में अर्शदीप सिंह को भी आउट किया. जिससे वो अपने 4 ओवर के स्पेल में 25 रन देकर चार विकेट लेने में सफल रहे.

USA vs IND T20 world Cup 2026: यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (USA) ने T20 वर्ल्ड कप 2026 का अपना पहला मैच रविवार को भारत के खिलाफ खेला. जिसमें उनको 29 रनों से हार का सामना करना पड़ा. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में, USA के तेज गेंदबाज शैडली वैन शाल्कविक ने शानदार गेंदबाजी करके सुर्खियों में आए.

शाल्कविक ने अपने टैटू का मतलब बताया

मैच के बाद, शैडली वैन शाल्कविक ने ईटीवी भारत को अपने बाईं बांह पर बने टैटू के बारे में बताया. जिसको मैच के दौरान देखा गया. उस पर लिखा था, 'सफलता अंतिम नहीं होती और असफलता जानलेवा नहीं होती, हिम्मत ही मायने रखती है.'

जब शाल्कविक से उनके हाथ पर बने इस टैटू के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, 'ये सिर्फ टैटू नहीं हैं, बल्कि मेरी जिंदगी की नींव हैं. यह मेरे लिए जीवन का एक सिद्धांत है. इन शब्दों ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है. ये मुझे किसी भी स्थिति में हार न मानने की ताकत देते हैं.'

शैडली वैन शाल्कविक कौन हैं?

शाल्कविक का जन्म दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में हुआ, और वहीं पर उनका क्रिकेट करियर 2008 में शुरू हुआ. उसी साल उन्होंने अपना पहला फर्स्ट-क्लास मैच भी खेला. उन्होंने 97 फर्स्ट-क्लास मैचों में 2593 रन बनाए हैं और 239 विकेट लिए. लिस्ट A क्रिकेट (124 मैच) में 1113 रन और 161 विकेट लिए. 121 टी20 मैचों में, शाल्कविक ने 500 से ज्यादा रन बनाए हैं और 124 विकेट लिए हैं.

USA के लिए खेलना

शाल्कविक ने दक्षिण अफ्रीका में काफी समय तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेला लेकिन वो कभी नेशनल टीम का हिस्सा नहीं बन पाए. इसके बाद वह यूनाइटेड स्टेट्स चले गए और वहां लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. शाल्कविक ने USA के लिए 13 वनडे और 15 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने कुल 36 विकेट लिए हैं और लगभग 270 रन बनाए हैं.