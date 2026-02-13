ETV Bharat / sports

T20 World Cup : अमेरिका की नीदरलैंड पर 93 रनों से शानदार जीत

अमेरिका की नीदरलैंड पर शानदार जीत ( PTI )

चेन्नई : आईसीसी टी20 विश्व कप के ग्रुप ए मैच में शुक्रवार को अमेरिका ने नीदरलैंड को 93 रनों से हरा दिया. चेन्नई के एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. यूएसए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 196 रन बनाए. नीदरलैंड की टीम जीत के लिए मिले 197 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 15.5 ओवर में 103 रनों पर ऑलआउट हो गई और 93 रनों से मुकाबला हार गई. पहले बल्लेबाजी करते हुए अमेरिका ने साईतेजा मुक्कमल्ला (79 रन) के अर्धशतक और शुभम रंजने की नाबाद 48 रन की पारी की बदौलत नीदरलैंड के खिलाफ छह विकेट पर 196 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. टीम के लिए मुक्कमल्ला ने 51 गेंद की पारी में पांच चौके और चार छक्के लगाए. वहीं शुभम रंजने ने 24 गेंद की पारी में तीन चौके और दो छक्के लगाए. इन दोनों के अलावा कप्तान मोनांक पटेल ने 36 रन और श्यान जहांगीर ने 20 रन का योगदान दिया.