टी20 वर्ल्ड कप 2026: बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड तो पाकिस्तान की जगह कौन?
T20 World Cup 2026: अगर पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करता है, तो कौन सी टीम उसकी जगह लेगी.
Published : January 25, 2026 at 4:00 PM IST
T20 World Cup 2026: भारत और श्रीलंका में अगले महीने से खेला जाने वाला टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गया है. बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों की वजह से भारत में अपने मैच खेलने से इंकार कर दिया, जिसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बांग्लादेश को स्कॉटलैंड से रिप्लेस कर दिया है. जिसे अब बांग्लादेश की जगह ग्रुप C में वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, इटली और नेपाल के साथ शामिल किया गया है.
बांग्लादेश के समर्थन में उतरा पाकिस्तान
इस विवाद के बाद एक नया विवाद उस समय खड़ा हो गया जब शनिवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा की पाकिस्तान खुद टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं हो सकता है और टूर्नामेंट से हट सकता है. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की भागीदारी का अंतिम फैसला सरकार करेगी. जिसके बाद ये संभावना बढ़ गई कि पाकिस्तान बांग्लादेश का समर्थन करते टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट कर सकता है.
मोहसिन नकवी ने कहा बांग्लादेश के वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि बांग्लादेश के साथ अन्याय हुआ है. वर्ल्ड कप में भागीदारी पर हमारा रुख वही होगा जो पाकिस्तान सरकार मुझे निर्देश देगी. प्रधानमंत्री अभी पाकिस्तान में नहीं हैं. जब वह लौटेंगे, तो मैं आपको हमारा अंतिम फैसला बता पाऊंगा. यह सरकार का फैसला है. हम उनकी बात मानते हैं, ICC की नहीं.'
Mohsin Naqvi Statement after excluding Bangladesh from T20 World Cup 2026 #T20WorldCup2026 #Bangladesh #India #ICC #Pakistan pic.twitter.com/sLhC7belvk— Anas Saeed (@anussaeed1) January 24, 2026
कौन सी टीम करेगी पाकिस्तान को रिप्लेस?
अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर पाकिस्तान ने भी वर्ल्ड कप के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया तो फिर उसकी जगह किस टीम को टूर्नामेंट में शामिल किया जाएगा. तो इसका जवाब ये है कि अगर पाकिस्तान ऐसा कोई फैसला करता है, तो युगांडा को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने का सीधा मौका मिल जाएगा और वो ग्रुप A में भारत, नामीबिया, नीदरलैंड और अमेरिका के साथ शामिल होगा. युगांडा ने पिछले टी20 वर्ल्ड कप, जो वेस्टइंडीज और अमेरिका में खेला गया था, में हिस्सा लिया था और ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गया था.
वर्ल्ड कप में टीमों का रिप्लेसमेंट कैसे होता है?
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 20 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें से 6 टीमों ने पिछले वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन की जगह से क्वालीफाई किया है. जबकि 2 टीमों को होस्ट करने की वजह से टूर्नामेंट खेलने का मौका मिला है. वहीं चार टीमों को आईसीसी की रैंकिंग के आधार पर टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं. जबकि 8 टीमों ने क्वालीफायर टूर्नामेंट खेलकर वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाई है.
लेकिन जब कोई क्वालिफाइड टीम वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस लेती है तो फिर उसकी जगह दूसरी टीम को लाने के लिए ICC टीमों की रैंकिंग देखती है और फिर फैसला लेती है. जैसा कि स्कॉटलैंड के साथ हुआ, जो ICC के टी20 रैंकिंग में 14वें स्थान पर है और बांग्लादेश की जगह आया है. चूंकि युगांडा अभी रैंकिंग में 21वें स्थान पर है, इस लिए वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का रिप्लेसमेंट बन सकता है.