टी20 वर्ल्ड कप: पांचवें दिन ऑस्ट्रेलिया करेगा अपने अभियान की शुरुआत, अफगानिस्तान के लिए भी करो या मरो जैसा मुकाबला

टी20 वर्ल्ड कप के पांचवें दिन तीन बड़े मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें सबसे अहम मैच अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका का होगा.

ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान
ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान (IANS PHOTO)
Published : February 11, 2026 at 10:29 AM IST

T20 World Cup Today Match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे टूर्नामेंट का रोमांच भी बढ़ता जा रहा है. इस मेगा इवेंट के पांचवें दिन (10 फरवरी) को भी तीन मैच खेले जाएंगे. जिसमें सबसे बड़ा मुकाबला अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका का होगा, वहीं दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड से भिड़ेगी, जबकि तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड का सामना वेस्टइंडीज से होगा.

AFG vs SA: आज का पहला मुकाबला
आज का पहला मैच अफगानिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खे ला जाएगा. जो भारतीय समय के अनुसार सुबह 11 बजे शुरू होगा. ये मैच अफगानिस्तान के लिए करो या मरो जैसा है, क्योंकि मैच हारने की सूरत में वो टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो जाएंगे.

ग्रुप डी, जिसे ग्रुप ऑफ डेथ भी कहा जाता है, के अपने पहले मैच में अफगानिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों चेन्नई में पांच विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन अहमदाबाद में वे अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेंगे. वहीं साउथ अफ्रीका टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत हासिल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उन्होंने अपने पहले मैच में कनाडा को 56 रनों से मात दी थी. दोनों टीमों ने अब तक तीन बार ही टी20 मैच खेले हैं, और तीनों में साउथ अफ्रीका को ही जीत मिली है.

दोनों टीमों का स्क्वाड
साउथ अफ्रीका स्क्वाड: एडेन मार्करम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, मार्को जेनसन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोर्त्जे, कगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, जेसन स्मिथ, ट्रिस्टन स्टब्स.

अफगानिस्तान स्क्वाड: राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, अब्दुल्ला अहमदजई, सेदिकुल्लाह अटल, फजल हक फारूकी, रहमानुल्लाह गुरबाज, नवीन उल हक, मोहम्मद इशाक रहीमी, शाहिदुल्लाह कमाल, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नैब, अजमतुल्लाह उमरजई, मुजीब उर रहमान, दरविश रसूली, इब्राहिम जदरान.

AUS vs IRE: आज का दूसरा मैच
10 फरवरी को खेला जाने वाला दूसरा मैच भी शानदार होने वाला है. जिसमें 2021 की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया अपने कैंपेन की शुरुआत आयरलैंड के खिलाफ करेगा. ये मैच कोलंबो में भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. आयरलैंड को श्रीलंका के खिलाफ अपने पहला मैच में हार का सामना करना पड़ा था. मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलियाई टीम को लीड कर रहे हैं जैसे उन्होंने दो साल पहले किया था.

ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड पर अगर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया का दबदबा साफ नजर आता है. क्योंकि दोनों टीमें अब तक केवल दो ही टी20 मैच में आमने सामने आई हैं और दोनों में कंगारुओं ने जीत दर्ज की है.

दोनों टीमों का स्क्वाड
ऑस्ट्रेलिया: मिच मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू रेनशॉ, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा.

आयरलैंड: पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), मार्क अडायर, रॉस अडायर, बेन कैलिट्ज, कर्टिस कैंपर, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, मैथ्यू हम्फ्रीज, जोश लिटिल, बैरी मैकार्थी, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर, लोर्कन टकर, बेन व्हाइट, क्रेग यंग.

ENG vs WI: आज का तीसरा मैच
अपने-अपने कैंपेन के शुरुआती मैच जीतने के बाद, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ग्रुप C के मैच में आमने-सामने होंगे. टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में इंग्लैंड ने नेपाल को चार रन से हराकर रोमांचक जीत हासिल की थी. जबकि वेस्टइंडीज ने अपने पहले मैच में स्कॉटलैंड को 35 रन से आसानी से हराया था.

इंग्लैंड और वेस्टइंडीज उन तीन टीमों में से दो हैं जिन्होंने यह टूर्नामेंट दो-दो बार जीता है. दोनों टीमें हेड टू हेड रिकॉर्ड में बराबर हैं. अब ये दोनें टीमें 38 बार आमने सामने आई हैं. जिसमें इंग्लैंड को 19 बार और वेस्टइंडीज को 18 बार जीत मिली है और एक मैच में कोई नतीजा नहीं निकल सका था.

दोनों टीमों का स्क्वाड
इंग्लैंड: हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल सॉल्ट, जोश टंग, ल्यूक वुड.

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान), शिमरॉन हेटमायर, जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेस, मैथ्यू फोर्ड, जेसन होल्डर, अकील होसेन, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, गुडाकेश मोटी, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, जेडन सील्स, रोमारियो शेफर्ड.

संपादक की पसंद

