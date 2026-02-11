ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप: पांचवें दिन ऑस्ट्रेलिया करेगा अपने अभियान की शुरुआत, अफगानिस्तान के लिए भी करो या मरो जैसा मुकाबला

T20 World Cup Today Match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे टूर्नामेंट का रोमांच भी बढ़ता जा रहा है. इस मेगा इवेंट के पांचवें दिन (10 फरवरी) को भी तीन मैच खेले जाएंगे. जिसमें सबसे बड़ा मुकाबला अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका का होगा, वहीं दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड से भिड़ेगी, जबकि तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड का सामना वेस्टइंडीज से होगा.

AFG vs SA: आज का पहला मुकाबला

आज का पहला मैच अफगानिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खे ला जाएगा. जो भारतीय समय के अनुसार सुबह 11 बजे शुरू होगा. ये मैच अफगानिस्तान के लिए करो या मरो जैसा है, क्योंकि मैच हारने की सूरत में वो टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो जाएंगे.

ग्रुप डी, जिसे ग्रुप ऑफ डेथ भी कहा जाता है, के अपने पहले मैच में अफगानिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों चेन्नई में पांच विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन अहमदाबाद में वे अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेंगे. वहीं साउथ अफ्रीका टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत हासिल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उन्होंने अपने पहले मैच में कनाडा को 56 रनों से मात दी थी. दोनों टीमों ने अब तक तीन बार ही टी20 मैच खेले हैं, और तीनों में साउथ अफ्रीका को ही जीत मिली है.

दोनों टीमों का स्क्वाड

साउथ अफ्रीका स्क्वाड: एडेन मार्करम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, मार्को जेनसन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोर्त्जे, कगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, जेसन स्मिथ, ट्रिस्टन स्टब्स.

अफगानिस्तान स्क्वाड: राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, अब्दुल्ला अहमदजई, सेदिकुल्लाह अटल, फजल हक फारूकी, रहमानुल्लाह गुरबाज, नवीन उल हक, मोहम्मद इशाक रहीमी, शाहिदुल्लाह कमाल, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नैब, अजमतुल्लाह उमरजई, मुजीब उर रहमान, दरविश रसूली, इब्राहिम जदरान.

AUS vs IRE: आज का दूसरा मैच

10 फरवरी को खेला जाने वाला दूसरा मैच भी शानदार होने वाला है. जिसमें 2021 की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया अपने कैंपेन की शुरुआत आयरलैंड के खिलाफ करेगा. ये मैच कोलंबो में भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. आयरलैंड को श्रीलंका के खिलाफ अपने पहला मैच में हार का सामना करना पड़ा था. मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलियाई टीम को लीड कर रहे हैं जैसे उन्होंने दो साल पहले किया था.