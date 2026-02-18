ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप: आज भारत नीदरलैंड्स से तो पाकिस्तान नामीबिया से खेलेगा आखिरी ग्रुप मैच

आज भारत और पाकिस्तान का आखिरी ग्रुप मैच ( IANS Photo )

Today T20 World Cup Match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज (18 फरवरी) भी तीन मैच खेले जाएंगे. पहला मैच दक्षिण अफ्रीका और यूएई के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. पहले बल्लेबाजी करते हुए यूएई ने 20 में 6 विकेट खोकर 122 रन बनाए है. आज का दूसरा मैच पाकिस्तान और नामीबिया के बीच कोलंबो में खेला जाएगा, जबकि तीसरे मैच में भारत और नीदरलैंड अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने होंगे. PAK vs NAM: पाकिस्तान के लिए करो या मरो

पाकिस्तान आज अपना आखिरी ग्रुप मैच कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में खेलेगा, जहां उसका सामना नामीबिया से होगा. ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. पाकिस्तान इस मैच को जीतकर सुपर 8 में अपनी जगह पक्की करना चाहेगा. ग्रुप ए में पाकिस्तान के नाम चार पॉइंट हैं, जो उसने अपने पहले दो मैचों में दो जीत दर्ज करके हासिल किए थे. अगर वे आज का मैच जीत जाते हैं या बारिश के कारण मैच रद्द हो जाता है, तो सलमान आगा की टीम अगले स्टेज में पहुंच जाएगी. लेकिन हारने की सूरत में वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे और बेहतर नेट रन रेट के साथ USA सुपर 8 में पहुंच जाएगी. नामीबिया पहले ही मुकाबले से बाहर हो चुका है, लेकिन यह कम कॉन्फिडेंस वाली पाकिस्तान टीम के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन के साथ बाहर होने का मौका है. टूर्नामेंट में अब तक खेले गए तीन मैचों में उन्हें एक भी जीत नहीं मिली है. टीम पाकिस्तान का सामना करके अपनी पहली जीत की तलाश खत्म करना चाहेगी. PAK vs NAM: हेड टू हेड

पाकिस्तान और नामीबिया T20I में सिर्फ एक बार एक-दूसरे से भिड़े हैं. दोनों टीमें T20 वर्ल्ड कप 2021 में एक-दूसरे से मिली थीं, जहां पाकिस्तान ने 45 रन से जीत दर्ज की थी.