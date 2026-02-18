ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप: आज भारत नीदरलैंड्स से तो पाकिस्तान नामीबिया से खेलेगा आखिरी ग्रुप मैच

T20 World Cup 2026 Today Match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज भारत का मुकाबला नीदरलैंड्स से और पाकिस्तान का सामना नामीबिया से होगा.

आज भारत और पाकिस्तान का आखिरी ग्रुप मैच
आज भारत और पाकिस्तान का आखिरी ग्रुप मैच (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 18, 2026 at 1:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Today T20 World Cup Match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज (18 फरवरी) भी तीन मैच खेले जाएंगे. पहला मैच दक्षिण अफ्रीका और यूएई के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. पहले बल्लेबाजी करते हुए यूएई ने 20 में 6 विकेट खोकर 122 रन बनाए है.

आज का दूसरा मैच पाकिस्तान और नामीबिया के बीच कोलंबो में खेला जाएगा, जबकि तीसरे मैच में भारत और नीदरलैंड अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने होंगे.

PAK vs NAM: पाकिस्तान के लिए करो या मरो
पाकिस्तान आज अपना आखिरी ग्रुप मैच कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में खेलेगा, जहां उसका सामना नामीबिया से होगा. ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. पाकिस्तान इस मैच को जीतकर सुपर 8 में अपनी जगह पक्की करना चाहेगा.

ग्रुप ए में पाकिस्तान के नाम चार पॉइंट हैं, जो उसने अपने पहले दो मैचों में दो जीत दर्ज करके हासिल किए थे. अगर वे आज का मैच जीत जाते हैं या बारिश के कारण मैच रद्द हो जाता है, तो सलमान आगा की टीम अगले स्टेज में पहुंच जाएगी. लेकिन हारने की सूरत में वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे और बेहतर नेट रन रेट के साथ USA सुपर 8 में पहुंच जाएगी.

नामीबिया पहले ही मुकाबले से बाहर हो चुका है, लेकिन यह कम कॉन्फिडेंस वाली पाकिस्तान टीम के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन के साथ बाहर होने का मौका है. टूर्नामेंट में अब तक खेले गए तीन मैचों में उन्हें एक भी जीत नहीं मिली है. टीम पाकिस्तान का सामना करके अपनी पहली जीत की तलाश खत्म करना चाहेगी.

PAK vs NAM: हेड टू हेड
पाकिस्तान और नामीबिया T20I में सिर्फ एक बार एक-दूसरे से भिड़े हैं. दोनों टीमें T20 वर्ल्ड कप 2021 में एक-दूसरे से मिली थीं, जहां पाकिस्तान ने 45 रन से जीत दर्ज की थी.

दोनों टीमों का स्क्वाड
पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, साईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, उस्मान खान (विकेट कीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद, उस्मान तारिक, फखर जमान, नसीम शाह, सलमान मिर्ज़ा, ख्वाजा नाफे.

नामीबिया: लोरेन स्टीनकैंप, जान फ़्राइलिंक, जान निकोल लॉफ़्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जेजे स्मिट, ज़ेन ग्रीन (विकेट कीपर), रूबेन ट्रम्पेलमैन, डायलन लीचर, विलेम मायबर्ग, बर्नार्ड शोल्ट्ज़, मैक्स हींगो, मालन क्रूगर, अलेक्जेंडर वोल्शेंक, जैक ब्रासेल, जान बाल्ट.

IND vs NED: भारत के पास सुपर 8 की तैयारी को मौका
आज का तीसरा मैच भारत और नीदरलैंड्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय टीम अभी तक टूर्नामेंट में अजय रही है और वो आखिरी ग्रुप मैच जीतकर अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगी. ये मैच शाम 7:00 बजे से शुरू होगा.

कप्तान सूर्यकुमार यादव की लीडरशिप में टीम ने अपने तीनों मैच जीतकर पहले ही सुपर 8 स्टेज में अपनी जगह पक्की कर ली है. इसलिए आज के मैच को भारतीय टीम अगले राउंड में होने वाले कड़े और बड़े मुकाबले की तैयरा को रुप में देख सकता है.

दूसरी तरफ, स्कॉट एडवर्ड्स की लीडरशिप वाली नीदरलैंड्स ने तीन गेम में एक जीत के साथ चौथे नंबर पर है. वे पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं और अब भारत के खिलाफ अपने कैंपेन को अच्छे नोट पर खत्म करना चाहेंगे.

IND vs NED: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
भारत और नीदरलैंड्स T20 इंटरनेशनल में सिर्फ एक बार एक-दूसरे से भिड़े हैं. मेन इन ब्लू ने सिडनी में T20 कप के 2022 एडिशन में डच टीम के खिलाफ 56 रन से आसान जीत दर्ज की थी.

दोनों टीमों का स्क्वाड
भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), शिवम दुबे, ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह, मोहम्मद सिराज.

नीदरलैंड्स: स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान और विकेट कीपर), कॉलिन एकरमैन, नोआ क्रोस, बास डी लीडे, आर्यन दत्त, फ्रेड क्लासेन, काइल क्लेन, माइकल लेविट, ज़ैक लायन-कैशेट, मैक्स ओ'डॉड, लोगन वैन बीक, टिम वैन डेर गुग्टेन, रोएलोफ वैन डेर मर्वे, पॉल वैन मीकेरेन, साकिब जुल्फिकार.

ये भी पढ़ें

टीम इंडिया का सुपर-8 शेड्यूल, जानें कब और किस टीम से होगा मुकाबला?

TAGGED:

TODAY T20 WORLD CUP MATCHES
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज के मैच
PAK VS NAM TODAY MATCH
IND VS NED TODYA MATCH
T20 WORLD CUP 2026 TODAY MATCH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.