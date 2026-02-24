ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप: आज पाकिस्तान का इंग्लैंड से मुकाबला, जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ किसका पलड़ा भारी?

PAK vs ENG Super 8 Match: टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड आमने सामने होंगे.

टी20 वर्ल्ड कप: आज पाकिस्तान का इंग्लैंड से मुकाबला
टी20 वर्ल्ड कप: आज पाकिस्तान का इंग्लैंड से मुकाबला (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 24, 2026 at 1:12 PM IST

3 Min Read
T20 World Cup Today Match: इंग्लैंड और पाकिस्तान मंगलवार 24 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप के अपने-अपने दूसरे सुपर 8 मुकाबले में आमने सामने होंगे. ये मैच श्रीलंका के पल्लेकेले क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा. सुपर 8 के अपने पहले मुकाबले में इंग्लैंड ने मेजबान श्रीलंका को बुरी तरह से हराया था जबकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के सुपर 8 का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था.

इस वजह से पाकिस्तान के लिए ये मैच बहुत अहम होने वाला है. क्योंकि हारने की सूरत में उनके सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाएं भी कम हो जाएंगी. वहीं इंग्लैंड इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल के और करीब पहुंच जाएगा.

2022 के चैंपियन इंग्लैंड ने अभी तक अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखाई है, लेकिन सुपर एट्स में वह अब तक हारा नहीं है. डिफेंडिंग टीम ने श्रीलंका पर 51 रन की शानदार जीत के साथ स्टेज की शुरुआत की, इस जीत से उनके नेट रन रेट में काफी सुधार हुआ और वे ग्रुप स्टैंडिंग में टॉप पर पहुंच गए.

PAK vs ENG: पल्लेकेल की पिच रिपोर्ट
मैच में स्पिनरों का दबदबा रहेगा, क्योंकि पिच से स्लो बॉलर्स को मदद मिलने की उम्मीद है. इसलिए पाकिस्तान अलग-अलग तरह के स्पिन अटैक के साथ पिच के धीमे नेचर का फायदा उठाने की कोशिश करेगा. टीम के पास उस्मान तारिक का शानदार स्पिन है, जिसे साइम अयूब, अबरार अहमद, शादाब खान और मोहम्मद नवाज जैसे टैलेंटेड गेंदबाजों का साथ मिला है.

कुल मिलाकर, वे इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि खेल के आखिर में पिच और धीमी होने की संभावना है. गेंदबाजों के पक्ष में हालात होने के कारण, यह मुकाबला एक टैक्टिकल लड़ाई होने की उम्मीद है, जिसमें स्पिन की महारत मैच का नतीजा तय कर सकती है.

PAK vs ENG: हेड टू हेड रिकॉर्ड
वहीं हेड टू हेड रिकॉर्ड में इंग्लैंड का पाकिस्तान पर काफी ज्यादा दबदबा रहा है. अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 31 टी20 मैच खेले गए हैं जिसमें इंग्लैंड ने 21 में जीत दर्ज की है वहीं पाकिस्तान ने केवल 9 मैचों में जीत हासिल की है. जबकि एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकल सका. लेकिन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का इंग्लैंड पर दबदबा रहा है और अब तक इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को नहीं हरा सका है. खेले गए तीन मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है.

PAK vs ENG: दोनों टीमों का स्क्वाड
इंग्लैंड: हैरी ब्रूक (कप्तान), टॉम बैंटन, जोस बटलर, बेन डकेट, फिल सॉल्ट, जैकब बेथेल, सैम करन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टंग, ल्यूक वुड.

पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा नफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक.

