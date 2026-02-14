ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप: आज इंग्लैंड के सामने स्कॉटलैंड की चुनौती और न्यूजीलैंड के सामने साउथ अफ्रीका की होगी परिक्षा

T20 World Cup 2026 Today match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आठवें दिन शनिवार 14 फरवरी को पहला मैच आयरलैंड और ओमान के बीच होगा, जिसके बाद दूसरे मैच में इंग्लैंड का सामना स्कॉटलैंड से होगा. दिन का आखिरी मैच, यानी शाम का गेम, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का आमना-सामना होगा.

IRE vs OMAN: आज का पहला मैच

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 22वां मैच आयरलैंड और ओमान के बीच होगा, जो कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में सुबह 11 बजे खेला जाएगा. आयरलैंड ने अपने कैंपेन की मुश्किल शुरुआत की है, लगातार दो हार का सामना किया है और बिना किसी पॉइंट के अपने ग्रुप बी में चौथे स्थान पर है. उनके रेगुलर कप्तान, पॉल स्टर्लिंग भी पिछले मैच में चोट लगने के बाद बाकी टूर्नामेंट से बाहर हो गए, और टीम ने उनकी जगह सैम टॉपिंग को शामिल किया.

वहीं दूसरी ओर जतिंदर सिंह की कप्तानी वाली ओमान का भी कुछ ऐसा ही प्रदर्शन रहा है, और वे टूर्नामेंट में अब तक अपने दोनों मैच हार चुके हैं. दोनों टीमें इस मैच में अपनी पहली जीत तलाश करने के लिए मैदान में उतरेंगी.

IRE vs OMAN: हेड टू हेड

आयरलैंड और ओमान के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो अभी तक दोनों टीमों के बीच कुल 6 टी20 मैच खेले गए हैं, जिसमें आयरलैंड ने 4 जीते हैं जबकि ओमान ने 2 मैच में जीत दर्ज की है.

IRE vs OMAN: दोनों टीमों के स्क्वाड

आयरलैंड: रॉस अडायर, हैरी टेक्टर (कप्तान), लोरकन टकर (विकेटकीपर), कर्टिस कैंपर, बेंजामिन कैलिट्ज, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, मार्क अडायर, बैरी मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज, टिम टेक्टर, जोशुआ लिटिल, बेंजामिन व्हाइट, क्रेग यंग, ​​सैम टॉपिंग.

ओमान: आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, मोहम्मद नदीम, वसीम अली, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), जितेन रामानंदी, नदीम खान, सुफयान महमूद, शाह फैसल, जय ओडेड्रा, शकील अहमद, करण सोनावाले, आशीष ओडेड्रा, शफीक जान.

ENG vs SCO: आज का दूसरा मैच

इंग्लैंड अपने तीसरे ग्रुप C मैच में स्कॉटलैंड से भिड़ेगा, यह मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. इंग्लैंड का टूर्नामेंट अब तक बहुत अच्छा नहीं रहा है. नेपाल को मुश्किल से हराने के बाद, उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ झटका लगा, जिससे वे ग्रुप C में माइनस नेट रन रेट के साथ चौथे स्थान पर आ गए. बढ़ते दबाव के साथ, यह मैच उनके कैंपेन को ट्रैक पर बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हो गया है.

इस बीच, स्कॉटलैंड ने लगातार मोमेंटम बनाया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन और उसके बाद इटली पर शानदार जीत ने उन्हें ग्रुप में मजबूत +0.95 NRR के साथ दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया है. आत्मविश्वास और विश्वास के साथ, स्कॉटलैंड इस मुकाबले को क्वालिफिकेशन स्पॉट पर अपनी पकड़ मजबूत करने के एक अहम मौके के तौर पर देखेगा.