टी20 वर्ल्ड कप: आज इंग्लैंड के सामने स्कॉटलैंड की चुनौती और न्यूजीलैंड के सामने साउथ अफ्रीका की होगी परिक्षा
Today T20 World Cup match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज आयरलैंड बनाम ओमान, इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड, न्यूजीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका के मैच होंगे.
Published : February 14, 2026 at 9:57 AM IST
T20 World Cup 2026 Today match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आठवें दिन शनिवार 14 फरवरी को पहला मैच आयरलैंड और ओमान के बीच होगा, जिसके बाद दूसरे मैच में इंग्लैंड का सामना स्कॉटलैंड से होगा. दिन का आखिरी मैच, यानी शाम का गेम, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का आमना-सामना होगा.
IRE vs OMAN: आज का पहला मैच
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 22वां मैच आयरलैंड और ओमान के बीच होगा, जो कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में सुबह 11 बजे खेला जाएगा. आयरलैंड ने अपने कैंपेन की मुश्किल शुरुआत की है, लगातार दो हार का सामना किया है और बिना किसी पॉइंट के अपने ग्रुप बी में चौथे स्थान पर है. उनके रेगुलर कप्तान, पॉल स्टर्लिंग भी पिछले मैच में चोट लगने के बाद बाकी टूर्नामेंट से बाहर हो गए, और टीम ने उनकी जगह सैम टॉपिंग को शामिल किया.
वहीं दूसरी ओर जतिंदर सिंह की कप्तानी वाली ओमान का भी कुछ ऐसा ही प्रदर्शन रहा है, और वे टूर्नामेंट में अब तक अपने दोनों मैच हार चुके हैं. दोनों टीमें इस मैच में अपनी पहली जीत तलाश करने के लिए मैदान में उतरेंगी.
IRE vs OMAN: हेड टू हेड
आयरलैंड और ओमान के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो अभी तक दोनों टीमों के बीच कुल 6 टी20 मैच खेले गए हैं, जिसमें आयरलैंड ने 4 जीते हैं जबकि ओमान ने 2 मैच में जीत दर्ज की है.
IRE vs OMAN: दोनों टीमों के स्क्वाड
आयरलैंड: रॉस अडायर, हैरी टेक्टर (कप्तान), लोरकन टकर (विकेटकीपर), कर्टिस कैंपर, बेंजामिन कैलिट्ज, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, मार्क अडायर, बैरी मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज, टिम टेक्टर, जोशुआ लिटिल, बेंजामिन व्हाइट, क्रेग यंग, सैम टॉपिंग.
ओमान: आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, मोहम्मद नदीम, वसीम अली, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), जितेन रामानंदी, नदीम खान, सुफयान महमूद, शाह फैसल, जय ओडेड्रा, शकील अहमद, करण सोनावाले, आशीष ओडेड्रा, शफीक जान.
ENG vs SCO: आज का दूसरा मैच
इंग्लैंड अपने तीसरे ग्रुप C मैच में स्कॉटलैंड से भिड़ेगा, यह मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. इंग्लैंड का टूर्नामेंट अब तक बहुत अच्छा नहीं रहा है. नेपाल को मुश्किल से हराने के बाद, उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ झटका लगा, जिससे वे ग्रुप C में माइनस नेट रन रेट के साथ चौथे स्थान पर आ गए. बढ़ते दबाव के साथ, यह मैच उनके कैंपेन को ट्रैक पर बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हो गया है.
इस बीच, स्कॉटलैंड ने लगातार मोमेंटम बनाया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन और उसके बाद इटली पर शानदार जीत ने उन्हें ग्रुप में मजबूत +0.95 NRR के साथ दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया है. आत्मविश्वास और विश्वास के साथ, स्कॉटलैंड इस मुकाबले को क्वालिफिकेशन स्पॉट पर अपनी पकड़ मजबूत करने के एक अहम मौके के तौर पर देखेगा.
ENG vs SCO: हेड टू हेड
इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच अब तक सिर्फ एक बार ही आमने सामने आए, लेकिन उस मैच का कोई नतीजा नहीं निकल सका.
ENG vs SCO: दोनों टीमों का स्क्वाड
इंग्लैंड टीम: हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल सॉल्ट, जोश टंग, ल्यूक वुड.
स्कॉटलैंड टीम: जॉर्ज मुनसे, माइकल जोन्स, ब्रैंडन मैकमुलेन, रिची बेरिंगटन (कप्तान), टॉम ब्रूस, माइकल लीस्क, मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), मार्क वॉट, ओलिवर डेविडसन, ब्रैड व्हील, ब्रैड करी, सफ्यान शरीफ, फिनले मैक्रीथ, क्रिस ग्रीव्स, जैनुल्लाह इहसान.
NZ vs SA: आज का तीसरा मैच
न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ग्रुप D के एक हाई-प्रोफाइल मैच में आमने-सामने होंगे. जो रात 7 बजे शुरू होगा. यह T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज के सबसे बड़े मैचों में से एक होने की उम्मीद है. अपने बैटिंग ऑर्डर में जबरदस्त धाकड़ और अच्छी बॉलिंग यूनिट के साथ, दोनों टीमें कागज पर बराबरी की लगती हैं.
न्यूजीलैंड दो मैचों में से दो जीतकर ग्रुप D में टॉप पर है. अपने पिछले मैच में उन्होंने UAE पर 10 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी. उनके शानदार फॉर्म ने टूर्नामेंट की शुरुआत में ही उनके टाइटल जीतने की संभावना को और पक्का कर दिया है.
वहीं साउथ अफ्रीका, जो दो जीत के साथ दूसरे नंबर पर है, एक रोमांचक डबल सुपर ओवर थ्रिलर में अफगानिस्तान को हराने के बाद कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है. दोनों तरफ से मोमेंटम के साथ, यह मुकाबला ग्रुप की फाइनल स्टैंडिंग को बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है.
NZ vs SA: हेड टू हेड
न्यूजीलैंड और साउथ अफ़्रीका अब तक 17 बार इस फॉर्मेट में आमने सामने आचुके हैं. जिसमें से न्यूजीलैंड को 6 बार जीत मिली है जबकि साउथ अफ्रीका ने 11 मैच अपने नाम किए हैं.
NZ vs SA: दोनों टीमों का स्क्वाड
न्यूजीलैंड टीम: टिम सेफर्ट (विकेट कीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), जेम्स नीशम, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी, ईश सोढ़ी, काइल जैमीसन, माइकल ब्रेसवेल, डेवोन कॉनवे.
साउथ अफ्रीका टीम: एडेन मार्कराम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, जेसन स्मिथ, जॉर्ज लिंडे, एनरिक नोर्त्जे, क्वेना मफाका.