टीम इंडिया का सुपर-8 शेड्यूल, जानें कब और किस टीम से होगा मुकाबला?

Team India Super 8 schedule: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का अगल राउंड 'सुपर-8' जल्द ही शुरू होने वाला है. अब तक 7 टीमों ने सुपर 8 के लिए क्वालीफाई भी कर लिया है. जिसमें ग्रुप ए से भारत, ग्रुप बी से श्रीलंका-जिम्बाब्वे, ग्रुप सी इंग्लैंड-वेस्टइंडीज और ग्रुप डी से साउथ अफ्रीका-न्यूजीलैंड की टीमें शामिल हैं. ग्रुप ए से दूसरी टीम का फैसला कल यानी 18 फरवरी को पाकिस्तान और नामीबिया मैच के बाद होगा. अगर पाकिस्तान इस मैच में विजयी रहता है तो वो सुपर 8 में पहुंच जाएगा वरना अमेरिका भारत के साथ अगले राउंड के लिए क्वालीफाई कर जाएगा.

सुपर-8 ग्रुप

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 को दो ग्रुप में बाटा गया है. ग्रुप वन भारत के साथ साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे को रखा गया है जबकि ग्रुप टू में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान या अमेरिका को रखा गया है.

टीम इंडिया का सुपर-8 शेड्यूल

भारतीय टीम मौजूदा T20 वर्ल्ड कप में अभी तक अजय है. ग्रुप स्टेज में लगातार तीन मैच जीत चुकी है और इस ग्रुप का चौथा मैच 18 फरवरी को नीदरलैंड्स के साथ है. इसके बाद भारत सुपर 8 राउंड की शुरुआत साउथ अफ्रीका के साथ करेगा. इस राउंड में भारत को कुल 3 मैच खेलने हैं और ये सभी मैच भारत में शाम 7 बजे शुरू होंगे.