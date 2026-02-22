टी20 वर्ल्ड कप: सुपर-8 में आज होंगे दो मुकाबले, हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ जानें किसका पलड़ा भारी?
T20 World Cup Today match: टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में आज श्रीलंका बनाम इंग्लैंड और भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका होगा.
Published : February 22, 2026 at 1:15 PM IST
T20 World Cup Today match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का अगला फेज शुरू हो गया है. सुपर 8 राउंड का आगाज शानदार नहीं रहा और पहला मैच बारिश की वजह से रद्द करना पड़ा. जिसकी वजह से न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को एक एक अंक से संतुष्ट करना पड़ा. अब इस राउंड का अगला मैच आज यानी की 22 फरवरी (रविवार) को श्रीलंका बनाम इंग्लैंड और भारत बनाम दक्षिण के बीच खेला जाएगा.
SL vs ENG सुपर 8 मैच
आज के पहले मुकाबले में दो बार की चैंपियन इंग्लैंड और को-होस्ट श्रीलंका पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने सामने होंगी. ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर तीन बजे से शुरू होगा. इंग्लैंड और श्रीलंका को सुपर 8 में ग्रुप B में रखा गया है, जिसमें 2009 की चैंपियन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड हैं. चार टीमों में से सिर्फ दो ही सेमीफाइनल स्टेज में पहुंचेंगी.
It’s Super 8️⃣ Sunday! 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) February 22, 2026
Start with a win & take a big step toward the semi-finals! 💪
Who will emerge victorious today? ✍️
ICC Men’s #T20WorldCup | #SLvENG #INDvSA pic.twitter.com/kgQWvaoBMn
SL vs ENG हेड टू हेड
यह सिर्फ 18वीं बार होगा जब इंग्लैंड T20I में श्रीलंका का सामना करेगा. पिछले 17 मैचों में हैरी ब्रूक की टीम का श्रीलंका के खिलाफ पलड़ा भारी रहा है. इंग्लैंड 13 बार जीता है, जबकि श्रीलंका सिर्फ चार मैच जीत पाया है. इंग्लैंड का दबदबा T20 वर्ल्ड कप तक भी फैला हुआ है. दोनों टीमों ने एक-दूसरे के खिलाफ छह वर्ल्ड कप मैच खेले हैं, जिसमें इंग्लैंड ने पांच मैच जीते हैं, जबकि श्रीलंका सिर्फ एक मैच जीत पाया है. श्रीलंका ने 2012 टी20 वर्ल्ड कप के बाद से इंग्लैंड को नहीं हराया है, और वे अब इंग्लैंड टीम का सामना करके अपने 14 साल के इंतजार को खत्म करना चाहेंगे.
Sunday Special: Battle of the power hitters! 💥— Star Sports (@StarSportsIndia) February 21, 2026
Who do you think will stand out in this encounter? 🏏
ICC Men's #T20WorldCup SUPER 8 👉 #SLvENG | SUN, 22 FEB, 2 PM pic.twitter.com/jtEpY8dmmB
SL vs ENG: दोनों टीमों का स्क्वाड
इंग्लैंड: हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर (विकेट कीपर), सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल सॉल्ट, जोश टंग, ल्यूक वुड.
श्रीलंका: दसुन शनाका (कप्तान), चरिथ असलांका, दुष्मंथा चमीरा, दुशान हेमंथा, दिलशान मदुशंका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस (विकेट कीपर), कामिंडू मेंडिस, कुसल परेरा, जेनिथ लियानागे, पथुम निसांका, प्रमोद मदुशन, पवन रथनायके, महेश थीक्षाना और दुनिथ वेल्लालगे.
𝐑𝐮𝐧𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐟𝐥𝐲. 𝐒𝐭𝐮𝐦𝐩𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐫𝐚𝐭𝐭𝐥𝐞. 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐫𝐚𝐜𝐞.— Star Sports (@StarSportsIndia) February 22, 2026
Ahmedabad, buckle up - these two powerhouses are set for an all-out showdown! 🥵
ICC Men’s #T20WorldCup SUPER 8 👉 #INDvSA | SUN, 22 FEB, 6 PM pic.twitter.com/ReMppQ99yX
IND vs SA सुपर 8 मैच
आज का दूसरा मैच भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा. ये मैच 2024 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल का रिमैच होगा. जिसमें भारत ने अफ्रीकी टीम को हराकर अपना दूसरा खिताब जीता था. दोनों टीमों ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करके एक भी मैच हारे बिना सुपर 8 में पहुंची हैं. मैच में ओपनर अभिषेक शर्मा की खराब फॉर्म पर सबकी नजरें रहेंगी. अभिषेक ने अभी तक टूर्नामेंट में एक भी रन नहीं बना पाए हैं.
IND vs SA हेड टू हेड
टी20 में हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में भारत का पलड़ा भारी है, क्योंकि उन्होंने दोनों टीमों के बीच खेले गए 35 मैचों में से 21 जीते हैं. जबकि साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 13 गेम जीते हैं। एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला. टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में, भारत ने प्रोटियाज के खिलाफ खेले गए सात में से पांच मैच भी जीते हैं, जिसमें T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल भी शामिल है. जबकि प्रोटियाज सिर्फ दो जीत हासिल कर पाए हैं.
Too much pace in this picture 😮💨🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) February 21, 2026
In a repeat of last edition’s final, who amongst Jasprit Bumrah & Kagiso Rabada will rise to the occasion in this crunch Super 8 clash? 👀
ICC Men's #T20WorldCup SUPER 8 👉 #INDvSA | SUN, 22 FEB, 6 PM pic.twitter.com/kq5U3mMpzo
IND vs SA दोनों टीमों का स्क्वाड
भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), ईशान किशन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन (विकेट कीपर), मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल.
साउथ अफ्रीका: एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, जेसन स्मिथ, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, एनरिक नोर्त्जे, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, मार्को जेनसेन, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी.