टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर 8 का शेड्यूल, जानें कब और कहां होगा मुकाबला?

T20 World Cup Super 8 Schedule: पाकिस्तान के नामीबिया पर जीत दर्ज करने के साथ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 फेज के लिए मंच तैयार हो गया. इस राउंड में सभी आठ टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए मुकाबला करेंगी. सुपर 8 का राउंड 21 फरवरी से शुरू होगा और 1 मार्च तक चलेगा. जो भारत और श्रीलंका के वेन्यू पर खेले जाएंगे.

सुपर-8 की टीमें

20-टीमों में से हर ग्रुप की टॉप दो टीमें अगले राउंड में गई हैं. सुपर-8 में क्वालीफाई करने वाली टीमें भारत, वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इंग्लैंड और पाकिस्तान हैं. इसके साथ ये सभी टीमें 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑटोमैटिक क्वालीफाई कर लिया है.

सुपर-8 के ग्रुप

आठ टीमों को चार-चार के दो ग्रुप में बांटा गया है. ग्रुप 1 में भारत, वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका हैं, और इनके सभी मैच भारत में होने हैं. ग्रुप 2 में न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इंग्लैंड और पाकिस्तान हैं, और इनके मैच को-होस्ट श्रीलंका में खेले जाएंगे.