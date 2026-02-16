ऑस्ट्रेलिया ने चला बड़ा दांव, श्रीलंका के खिलाफ अहम मैच से पहले दिग्ग्ज खिलाड़ी को टीम में किया शामिल
SL vs AUS: टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हारने के बाद आज आस्ट्रेलिया का सामना श्रीलंका से होने वाला है.
Published : February 16, 2026 at 4:03 PM IST
Steve Smith in Australia Squad: ऑस्ट्रेलियाई टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में चोटिल खिलाड़ियों से जूझ रही है. वो इस टूर्नामेंट में मुख्य तेज गेंदबाज के बिना खेल रहे हैं. पैट कमिंस और जोश हेजलवुड चोट के चलते पहले स्क्वाड से बाहर हो चुके है और अब उनके कप्तान मिचेल मार्श चोट के चलते पिछले दो मैच नहीं खेल सके हैं. जिसकी वजह से ट्रेविस हेड टीम की कप्तानी कर रहे हैं.
ऑस्ट्रेलियाई टीम में दिग्गज खिलाड़ी शामिल
ऑस्ट्रेलिया ने अब तक टूर्नामेंट में दो मैच खेले हैं. जिसमें उसे एक में जीत एक में जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार का सामना करना पड़ा है. आज वो अपना तीसरा मैच श्रीलंका के खिलाफ शाम में खेलने वाले हैं. ये मैच ऑस्ट्रेलिया के सुपर 8 की दौड़ में बने रहने के लिए बहुत अहम है. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड में दिग्गज खिलाड़ी स्टीव स्मिथ को टीम में शामिल किया है.
Australia have added a familiar name to their squad for the remainder of the #T20WorldCup 🏏— ICC (@ICC) February 16, 2026
स्मिथ को टीम में तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड की जगह शामिल किया गया है. आयरलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के शुरुआती मैच से पहले कमर में चोट लगने के बाद मिचेल मार्श के टेस्टिकल ब्लीडिंग होने के बाद स्मिथ को कवर के तौर पर टीम में शामिल करने के लिए श्रीलंका बुलाया गया था. वह टीम के साथ पल्लेकेले पहुंचे, जहां वे टूर्नामेंट के अपने आखिरी दो ग्रुप मैच खेलेंगे.
चीफ सिलेक्टर ने क्या कहा?
चीफ सिलेक्टर टोनी डोडेमेड ने कहा, 'ICC के नियमों के अनुसार, किसी भी टीम में बदलाव के लिए मैच से कम से कम एक दिन पहले सबमिट और एक्टिवेट करना होगा. स्टीव के यहां होने के साथ-साथ मिच और मार्कस स्टोइनिस को लेकर कुछ अनिश्चितता के साथ, यह समझ में आता है कि वह (स्मिथ) एक्टिवेट हैं और अगर जरूरत पड़ी तो मैच के समय सिलेक्शन के लिए उपलब्ध होंगे.'
स्मिथ का टी20 में प्रदर्शन
स्मिथ ने आखिरी बार फरवरी 2024 में T20I खेला था, लेकिन बिग बैश लीग (BBL) में शानदार फॉर्म में थे. उन्होंने टूर्नामेंट में 167.97 के स्ट्राइक रेट के साथ 59.80 की औसत से 299 रन बनाए, और उनके फॉर्म ने स्मिथ की नेशनल T20I टीम में वापसी को लेकर चर्चा शुरू कर दी. लेकिन, उन्हें वर्ल्ड कप टीम में शामिल नहीं किया गया और सिलेक्टर्स ने मैट शॉर्ट की जगह मैट रेनशॉ को चुना. स्मिथ का T20Is में एवरेज 24.86 और स्ट्राइक रेट 125.45 है. लेकिन, ऑस्ट्रेलिया के बाद से लीग और फ्रेंचाइजी में उनका एवरेज 49.73 और स्ट्राइक रेट 156.19 है.
ऑस्ट्रेलिया का टी20वर्ल्ड कप स्क्वाड
मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस, कैमरून ग्रीन, नाथन एलिस, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू रेनशॉ, स्टीव स्मिथ, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा.