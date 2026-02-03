ETV Bharat / sports

श्रीलंका टी20 वर्ल्ड कप टीम में अनुभव और जोश का मिश्रण, क्या घर पर दम दिखा पाएगी ये टीम ?

घरेलू फायदा हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप से पहले खेली गई टी20 सीरीज श्रीलंका के पक्ष में नहीं रहे और घरेलू टीम 2-0 से पीछे है, हालांकि टीम में कोलंबो और कैंडी की उमस भरी परिस्थितियों का फायदा उठाकर विरोधियों को अपनी विविधता से परेशान करने और फिर आखिरी ओवरों में धमाका करने की क्षमता है.

चरिथ असलंका कप्तानी के दबाव में संघर्ष कर रहे थे. एक मजबूत मध्यक्रम के बल्लेबाज के रूप में बल्ले से उनका औसत सिर्फ 16.44 था, जिसके बाद चयनकर्ताओं ने शनाका को कप्तानी वापस सौंपकर अपने स्टार खिलाड़ी पर से दबाव हटाने का फैसला किया. बोर्ड घरेलू विश्व कप के बड़े दबाव से निपटने के लिए अनुभवी खिलाड़ियों के शांत स्वभाव पर दांव लगा रहा है.

कप्तान की वापसी इस टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड की सबसे बड़ी खबर निचले क्रम के बल्लेबाजी ऑलराउंडर दासुन शनाका की कप्तान के रूप में वापसी है. श्रीलंका क्रिकेट के जानकारों का कहना है कि शनाका की वापसी इस जुनूनी क्रिकेट देश के लिए अतीत में लौटने जैसा पल है.

हैदराबाद: इस राजनीतिक रूप से तनावपूर्ण टूर्नामेंट के सह-मेजबान, श्रीलंका, 20 टीमों में से आखिरी टीम है जिसने 2 फरवरी को अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की. टीम की घोषणा उस दिन हुई जब टूर्नामेंट अपने सबसे बड़े झटके से जूझ रहा था, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपने बड़े मैच को छोड़ने की घोषणा की. लेकिन यह घोषणा चयनकर्ताओं द्वारा लंबे समय तक विचार-विमर्श के बाद हुई है. इस बार, चयनकर्ताओं ने प्रयोगों को छोड़कर अनुभवी खिलाड़ियों पर समय दिया है.

इस टीम का मुख्य हथियार मथीशा पथिराना हैं, जो इस खेल के सबसे खतरनाक डेथ गेंदबाजों में से एक हैं. उनके पास 150 किमी प्रति घंटे की यॉर्कर हैं. प्रेमदासा स्टेडियम की रोशनी में, वह खेलने के लिए बेताब होंगे. वहीं महेश थीक्षाना की उंगली से फेंकी गई कैरम गेंदों के साथ, गेंदबाजी आक्रमण में एक रहस्यमय कारक है जिसके सामने विरोधी कमजोर होंगे.

ऑलराउंडर इंश्योरेंस

श्रीलंका की टीम में ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा, कामिंदु मेंडिस और दुनिथ वेल्लालागे भी हैं, जिससे नंबर 9 के बाद ही निचला क्रम आता है. यह शानदार गहराई, जिसमें वैरायटी और कंसिस्टेंसी है, श्रीलंका का सबसे बड़ा हथियार है. और फिर, पथुम निसांका और वापस बुलाए गए कुसल जनिथ परेरा जैसे ओपनर हैं जो निडर होकर आक्रामक खेल खेलकर सनथ जयसूर्या के दिनों को वापस ला सकते हैं. टीम में पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा और चरित असलंका के रूप में व्हाइट-बॉल क्रिकेट का मजबूत अनुभव भी है.

श्रीलंका क्रिकेट टीम (IANS PHOTO)

उम्मीदें और मुश्किल फैसले

सेलेक्टर्स ने फैसला लेने में समय जरूर लिया, और फिर उन्होंने धनंजय डी सिल्वा को टीम से बाहर करने का सबसे मुश्किल फैसला भी लिया. यह इस फॉर्मेट में इस शानदार दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक युग का अंत है. इस दुख के साथ ही युवा कामिल मिशारा और पवन रत्नायके को टीम में शामिल करने से ताजी हवा का झोंका आया है, जो स्ट्रोक प्ले में एक सहज बदलाव का संकेत देता है. जो फैंस कुसल जनिथ परेरा से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, वे दिल से खुश होंगे. ये खिलाड़ी श्रीलंका का अल्टीमेट वाइल्डकार्ड है, जो पहले छह ओवरों में ही विपक्षी टीम से मैच छीन सकता है.

गेम प्लान

यह एक साफ रणनीति है कि शनाका की लीडरशिप पर भरोसा किया जाए ताकि खिलाड़ी शांत रहें और हसरंगा बीच के ओवरों में अपना जादू चलाएं और उम्मीद है कि घरेलू दर्शक उन्हें 2014 की जीत दोहराने में मदद करेंगे, जब उन्होंने फाइनल में भारत को हराकर अपनी एकमात्र ट्रॉफी जीती थी. सच में, शेर कुछ सालों से शांत थे. इस फरवरी में, उनके पास आखिरकार फिर से दहाड़ने का मौका है.

श्रीलंका को टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप B में ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ओमान और जिम्बाब्वे के साथ रखा गया है, पसंदीदा टीम तो नहीं, लेकिन वे खतरनाक मेजबान साबित हो सकते हैं. वे अपना अभियान इस रविवार, 8 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ शुरू करेंगे.

पथुम निसांका (IANS PHOTO)

श्रीलंका के ग्रुप स्टेज मैच

8 फरवरी: बनाम आयरलैंड, कोलंबो

12 फरवरी: बनाम ओमान, पल्लेकेले

16 फरवरी: बनाम ऑस्ट्रेलिया, पल्लेकेले

19 फरवरी: बनाम जिम्बाब्वे, कोलंबो

श्रीलंका की टी20 वर्ल्ड कप टीम

दासुन शनाका (कप्तान), पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस, कामिंडु मेंडिस, कुसल जेनिथ परेरा, चैरिथ असलांका, जेनिथ लियानागे, पवन रथनायके, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेललागे, महीश थीक्षाना, दुशमंथा चमीरा, मथीशा पथिराना, ईशान मलिंगा.