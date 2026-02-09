ETV Bharat / sports

टी20 में सबसे ज्यादा शून्य पर आउट होने का अनचाहा रिकॉर्ड श्रीलंकाई कप्तान के नाम

Most Ducks in T20I: श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका शून्य पर आउट
श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका शून्य पर आउट (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 9, 2026 at 11:18 AM IST

कोलंबो: श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने एक अनचाहा रिकॉर्ड बनाया, जब वह रविवार को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड के खिलाफ मैच में डक पर आउट हो गए. वह T20 इंटरनेशनल में सबसे जयादा बार डक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

शनाका पहली ही गेंद पर डक पर आउट हो गए, जब उन्होंने ऑफ साइड पर जांघ की ऊंचाई वाली फुल टॉस गेंद पर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बड़ा छक्का लगाने की उनकी कोशिश नाकाम रही और गेंद बल्ले के किनारे से लगकर शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े मार्क अडायर के पास चली गई, जिन्होंने शानदार कैच लपक लिया.

दासुन शनाका ने रवांडा के खिलाड़ी को पछाड़ा
यह 34 वर्षीय शनाका का 113 टी20 इंटरनेशनल पारियों में 16वां जोरो था, इस तरह उन्होंने रवांडा के जैपी बिमेनिमाना का अनचाहा रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो 62 मैचों में 15 बार डक पर आउट हो चुके हैं.

इस तरह शनाका के नाम T20I फॉर्मेट में सबसे ज्यादा बार डक हो गया है, जबकि आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग 158 मैचों में 14 डक के साथ तीसरे स्थान पर हैं, जबकि थाईलैंड के सी. चैटफाइसन 52 मैचों में 13 जोरो के साथ चौथे स्थान पर हैं. वहीं टेस्ट खेलने वाले देशों में, बांग्लादेश के सौम्य सरकार 13 जीरो के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं.

श्रीलंका ने आयरलैंड का हराया
हालांकि शनाका के जीरो पर आउट होने के बावजूद श्रीलंका ने कुसल मेंडिस के नाबाद 56 और कामिंदू मेंडिस के महत्वपूर्ण 44 रनों की बदौलत T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में आयरलैंड के खिलाफ 20 ओवर में 163/6 का स्कोर बनाने में सफल रहा. उसके बाद उनके स्पिनरों ने शानदरा गेंदबाजी करके आयरलैंड को 143 पर ऑलआउट कर दिया, जिसके साथ वो 20 रनों से मैच को अपने नाम कर लिया.

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शून्य पर आउट

डक्स बैटर पारीटीम
16 दासुन शनाका 113 श्रीलंका
15 जैपी बिमेनीमाना62 रवांडा
14 पॉल स्टर्लिंग158 आयरलैंड
13 सी. चटफैसन52 थाईलैंड
13 के इराकोज56 रवांडा
13एम अकायेजु 79 रवांडा
13 सौम्या सरकार 86 बांग्लादेश

