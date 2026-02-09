टी20 में सबसे ज्यादा शून्य पर आउट होने का अनचाहा रिकॉर्ड श्रीलंकाई कप्तान के नाम
Most Ducks in T20I: श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.
Published : February 9, 2026 at 11:18 AM IST
कोलंबो: श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने एक अनचाहा रिकॉर्ड बनाया, जब वह रविवार को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड के खिलाफ मैच में डक पर आउट हो गए. वह T20 इंटरनेशनल में सबसे जयादा बार डक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.
शनाका पहली ही गेंद पर डक पर आउट हो गए, जब उन्होंने ऑफ साइड पर जांघ की ऊंचाई वाली फुल टॉस गेंद पर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बड़ा छक्का लगाने की उनकी कोशिश नाकाम रही और गेंद बल्ले के किनारे से लगकर शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े मार्क अडायर के पास चली गई, जिन्होंने शानदार कैच लपक लिया.
दासुन शनाका ने रवांडा के खिलाड़ी को पछाड़ा
यह 34 वर्षीय शनाका का 113 टी20 इंटरनेशनल पारियों में 16वां जोरो था, इस तरह उन्होंने रवांडा के जैपी बिमेनिमाना का अनचाहा रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो 62 मैचों में 15 बार डक पर आउट हो चुके हैं.
इस तरह शनाका के नाम T20I फॉर्मेट में सबसे ज्यादा बार डक हो गया है, जबकि आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग 158 मैचों में 14 डक के साथ तीसरे स्थान पर हैं, जबकि थाईलैंड के सी. चैटफाइसन 52 मैचों में 13 जोरो के साथ चौथे स्थान पर हैं. वहीं टेस्ट खेलने वाले देशों में, बांग्लादेश के सौम्य सरकार 13 जीरो के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं.
Spinners control proceedings as Sri Lanka seal their #T20WorldCup opener in Colombo 🌀— ICC (@ICC) February 8, 2026
📝: https://t.co/yVCWv4zFGf pic.twitter.com/EHrhuEskCw
श्रीलंका ने आयरलैंड का हराया
हालांकि शनाका के जीरो पर आउट होने के बावजूद श्रीलंका ने कुसल मेंडिस के नाबाद 56 और कामिंदू मेंडिस के महत्वपूर्ण 44 रनों की बदौलत T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में आयरलैंड के खिलाफ 20 ओवर में 163/6 का स्कोर बनाने में सफल रहा. उसके बाद उनके स्पिनरों ने शानदरा गेंदबाजी करके आयरलैंड को 143 पर ऑलआउट कर दिया, जिसके साथ वो 20 रनों से मैच को अपने नाम कर लिया.
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शून्य पर आउट
|डक्स
|बैटर
|पारी
|टीम
|16
|दासुन शनाका
|113
|श्रीलंका
|15
|जैपी बिमेनीमाना
|62
|रवांडा
|14
|पॉल स्टर्लिंग
|158
|आयरलैंड
|13
|सी. चटफैसन
|52
|थाईलैंड
|13
|के इराकोज
|56
|रवांडा
|13
|एम अकायेजु
|79
|रवांडा
|13
|सौम्या सरकार
|86
|बांग्लादेश