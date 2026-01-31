टी20 वर्ल्ड कप 2026: ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो खिलाड़ी वर्ल्ड कप से हुए बाहर
Australia T20 world cup squad: टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस और मैथ्यू शॉर्ट टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं.
Published : January 31, 2026 at 2:08 PM IST
Pat Cummins ruled out: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनके तेज गेंदबाज पैट कमिंस टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे. उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया है क्योंकि वह 2025-26 एशेज के दौरान लगी पीठ की चोट से पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने पहले घोषित की गई 15 सदस्यीय टीम में दो बदलाव किए हैं.
कमिंस बाहर, ड्वारशुइस अंदर
पैट कमिंस को शुरूआती टीम में इस उम्मीद के साथ शामिल किया गया था कि वह वर्ल्ड कप तक ठीक हो जाएंगे, लेकिन पीठ के निचले हिस्से में लगी उनकी चोट को ठीक होने में अभी और समय लगेंगे, जिसकी वजह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनकी जगह तेज गेंदबाज बेन ड्वारशुइस को टीम में शामिल किया है. 31 वर्षीय इस खिलाड़ी ने अब तक 13 टी20 इंटरनेशनल में 9.32 की इकॉनमी से 20 विकेट लिए हैं.
टीम में दूसरा बदलाव
टीम में दूसरा बड़ा बदलाव मैथ्यू शॉर्ट के रूप में किया गया है. उनको खराब फॉर्म के कारण प्रोविजनल टीम से बाहर कर दिया गया है. उनकी जगह मैट रेनशॉ को टीम में शामिल किया गया है. जो बीच के ओवरों में स्पिन को संभालने में सक्षम हैं. रेनशॉ ने शुक्रवार को पाकिस्तान के खिलाफ अपना टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया. लेकिन घरेलू और BBL स्तर पर शानदार व्हाइट-बॉल फॉर्म के कारण रेनशॉ को टी20 वर्ल्ड कप में जगह मिली है. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 135.63 के स्ट्राइक रेट से 2139 टी20 रन बनाए हैं.
ऑस्ट्रेलिया की मजबूत बैटिंग लाइन-अप
ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा बैटिंग पावर के साथ आ रहा है. ट्रैविस हेड और मिशेल मार्श टीम के लिए पारी की शुरुआत करेंगे, उसके बाद जोश इंग्लिस, कैमरन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल और टिम डेविड जैसे खिलाड़ी होंगे. टीम के पास अनुभवी स्पिनर एडम जम्पा की अगुवाई में स्पिन के कई ऑप्शन हैं.
ऑस्ट्रेलिया ने ऑलराउंड पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, जिसमें कैमरन ग्रीन और मार्कस स्टोइनिस तेज गेंदबाजी यूनिट को सपोर्ट करेंगे, जिसकी अगुवाई जोश हेजलवुड और नाथन एलिस करेंगे. इसके अलावा स्पिनरों में ग्लेन मैक्सवेल, मैट कुह्नमैन और एडम जम्पा के नाम शामिल हैं.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम
मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस, कैमरून ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मैट कुह्नमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैट रेनशॉ, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा.