टी20 वर्ल्ड कप: अमेरिकी क्रिकेटरो को भारत का वीजा मिलने में प्रॉब्लम, जानें क्या है पूरा मामला ?
टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आने वाले पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटरों को वीजा जारी करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
Published : January 14, 2026 at 10:57 AM IST
हैदराबाद: अगले महीने से भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप को लेकर विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है. अभी बांग्लादेश का मामला सुलझ नहीं सका की दूसरा मामला पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी खिलाड़ियों को टूर्नामेंट के लिए भारत आने का वीजा न मिलने की खबर सामने आने लगी. दरअसल अमेरिका की टी20 टीम में पाकिस्तानी मूल का चार खिलाड़ी हैं. उन खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आना है, लेकिन उनके पासपोर्ट पर उनका जन्म स्थान पाकिस्तान लिखे होने की वजह से उनको भारत का वीजा मिलने में अड़चन आ रही है.
अमेरिकी क्रिकेटर की पोस्ट
यह मामला तब सामने आया जब अमेरिका के एक क्रिकेटर अली खान ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट के लिए उनका वीजा आवेदन खारिज कर दिया गया है. पोस्ट में अली खान ने एक टीम के साथी के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसका कैप्शन दिया, 'भारत का वीजा नहीं मिला लेकिन KFC जीत गया.' बता दें कि अमेरिका की टीम फिलहाल टूर्नामेंट की तैयारियों के लिए श्रीलंका में है.
USA's star pacer Ali Khan, along with Shayan Jahangir, Ehsan Adil, and Mohammad Mohsin, denied Indian visas for the T20 World Cup? ❌— Emon Ahmed (@EmEm1593) January 13, 2026
Absolute disgrace. It's not only matter of USA but also for other associates likes of Oman, UAE, Canada,Netherlands and Italy pic.twitter.com/N1tDFQkv9Z
वीजा न मिलने की असल वजह क्या है?
मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए 20 सदस्यीय अमेरिकी टीम में शामिल चार पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ी अली खान, शायन जहांगीर, मोहम्मद मोहसिन और एहसान आदिल हैं. चारों का जन्म पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन अब वे US के नागरिक हैं. भारत के वीजा नियमों के तहत, पाकिस्तान में जन्मे सभी लोगों को अपने जन्म के देश के पासपोर्ट का इस्तेमाल करके वीजा के लिए अप्लाई करना होता है. चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव के कारण वीजा पॉलिसी में काफी सख्ती होती है, इसी वजह से उन खिलाड़ियों को भारत का वीजा जारी नहीं किया जा रहा है.
वीजा क्लीयरेंस की प्रक्रिया अभी जारी है
हालांकि, क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, वीजा क्लीयरेंस की प्रक्रिया अभी भी जारी है और कोई औपचारिक रिजेक्शन नहीं हुआ है. अधिकारियों ने संकेत दिया है कि स्थापित ऑपरेटिंग प्रक्रियाओं के तहत आवेदनों की अभी भी समीक्षा की जा रही है. लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि खिलाड़ियों के अपॉइंटमेंट के समय वीजा जारी नहीं किए गए थे. भारतीय दूतावास ने अमेरिका की टीम मैनेजमेंट को इस बारे में सूचित भी किया है और कहा है कि विदेश मंत्रालय से अतिरिक्त जानकारी मिलने के बाद वीजा प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
ऐसी समस्या पहले भी आ चुकी है
बता दें कि पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ियों से जुड़े वीजा आवेदनों की अतिरिक्त प्रशासनिक जांच की जाती रही है, चाहे उनकी राष्ट्रीयता या टीम का प्रतिनिधित्व कुछ भी हो. इससे पहले भी कई पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ियों को इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है. चाहे वो इंग्लैंड के मोईन अली, शोएब बशीर और ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा जैसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ही क्यों न हों. इस समस्या का मतलब है कि इससे आठ देश प्रभावित होंगे. क्योंकि अमेरिका के अलावा यूएई, ओमान, नेपाल, कनाडा, इंग्लैंड, जिंबाब्वे और नीदरलैंड के खिलाड़ियों में पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ी हैं.