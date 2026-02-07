ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप 2026: टूर्नामेंट के पहले ही मैच में पाकिस्तान हारने से बाल बाल बचा, तीन विकेट से मिली जीत

पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड्स ( IANS PHOTO )

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले ही मैच में फहीम अशरफ ने पाकिस्तान को शर्मनाक हार से बचा लिया. जब आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए फहीम अशरफ ने 19वें ओवर में 24 रन जड़कर मैच को पाकिस्तान की झोली में डाल दिया. क्योंकि उस समय पाकिस्तान को 2 ओवर में 29 रनों की जरूरत थी और उसके पास केवल 2 विकेट ही हाथ में थे. लेकिन फहीम अशरफ ने 11 गेंदों में 29 रनों की पारी खेलकर पाकिस्तान को हारा हुआ मैच जीता दिया.