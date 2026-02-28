ETV Bharat / sports

PAK vs SL: क्या बारिश रोकेगी पाकिस्तान के सेमीफाइनल का रास्ता, जानें पल्लेकेले का वेदर रिपोर्ट क्या कहता है

क्या बारिश रोकेगी पाकिस्तान के सेमीफाइनल का रास्ता ( AFP )

PAK vs SL Weather Report: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का एक अहम सुपर 8 मैच 28 फरवरी को पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा. पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में आगे बढ़ने के लिए यह मैच जीतना जरूरी है. लेकिन, टॉप चार में एंट्री पाने के लिए सिर्फ जीत काफी नहीं है, क्योंकि उन्हें अपना नेट रन रेट बढ़ाना होगा और सुपर 8 के ग्रुप 2 से इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल में जाने के लिए न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ना होगा. चूंकि ये ग्रुप टू का आखिरी मैच है इसलिए पाकिस्तान के सामने रन रेट बेहतर करने का पूरा गणित साफ है. अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करती है तो उसे 65 रनों से जीत दर्ज करनी होगी और अगर वो चेस करते हैं तो उनको कोई भी टारगेट 13 ओवर में हासिल करना होगा. इसलिए ये मैच दर्शकों के लिए काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है. लेकिन उससे पहले मौसम कैसा रहेगा ये भी दर्शकों को जानना चाहिए, क्योंकि पल्लेकेले में बारिश कभी भी आ सकती है. अगर बारिश की वजह से मैच रद्द हो जाता है तो फिर न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगा. क्योंकि पाकिस्तान को एक ही अंक मिलेगा, जिससे उनके कुल दो पॉइंट्स ही होंगे जबकि न्यूजीलैंड के कुल तीन अंक हैं. पल्लेकेले का वेदर रिपोर्ट (Screen Grab accuweather)