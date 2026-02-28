ETV Bharat / sports

PAK vs SL: क्या बारिश रोकेगी पाकिस्तान के सेमीफाइनल का रास्ता, जानें पल्लेकेले का वेदर रिपोर्ट क्या कहता है

PAK vs SL Super 8: पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को बेहतर रन रेट से हराना होगा.

क्या बारिश रोकेगी पाकिस्तान के सेमीफाइनल का रास्ता
क्या बारिश रोकेगी पाकिस्तान के सेमीफाइनल का रास्ता (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 28, 2026 at 2:11 PM IST

PAK vs SL Weather Report: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का एक अहम सुपर 8 मैच 28 फरवरी को पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा. पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में आगे बढ़ने के लिए यह मैच जीतना जरूरी है. लेकिन, टॉप चार में एंट्री पाने के लिए सिर्फ जीत काफी नहीं है, क्योंकि उन्हें अपना नेट रन रेट बढ़ाना होगा और सुपर 8 के ग्रुप 2 से इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल में जाने के लिए न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ना होगा.

चूंकि ये ग्रुप टू का आखिरी मैच है इसलिए पाकिस्तान के सामने रन रेट बेहतर करने का पूरा गणित साफ है. अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करती है तो उसे 65 रनों से जीत दर्ज करनी होगी और अगर वो चेस करते हैं तो उनको कोई भी टारगेट 13 ओवर में हासिल करना होगा. इसलिए ये मैच दर्शकों के लिए काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है. लेकिन उससे पहले मौसम कैसा रहेगा ये भी दर्शकों को जानना चाहिए, क्योंकि पल्लेकेले में बारिश कभी भी आ सकती है.

अगर बारिश की वजह से मैच रद्द हो जाता है तो फिर न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगा. क्योंकि पाकिस्तान को एक ही अंक मिलेगा, जिससे उनके कुल दो पॉइंट्स ही होंगे जबकि न्यूजीलैंड के कुल तीन अंक हैं.

weather report Pakistan vs Sri Lanka
पल्लेकेले का वेदर रिपोर्ट (Screen Grab accuweather)

PAK vs SL वेदर रिपोर्ट
वेदर रिपोर्ट फैंस के लिए अच्छी खबर लेकर आई है क्योंकि मैच में बारिश की कोई रुकावट नहीं आने का अनुमान है. मैच के दौरान टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. ह्यूमिडिटी लगभग 70% रहेगी. इस तरह, ये सभी कंडीशन बताती हैं कि दर्शकों को पूरा मैच देखने को मिलेगा.

PAK vs SL पिच रिपोर्ट
दूसरे श्रीलंकाई वेन्यू की तरह, पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम भी एक धीमी पिच है, जहां स्पिनरों को काफी मदद मिलती है. यहां पर औसत स्कोर 171 है, जिसमें 30 में से 16 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने जीते हैं. डोमेस्टिक टी20 मैचों में, ग्राउंड पर 30 मैचों में पहली इनिंग का एवरेज स्कोर 165 है. पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने 16 मैच जीते जबकि चेज करने वाली टीमों ने 14 मैच जीते.

PAK vs SL दोनों टीमों के स्क्वाड
श्रीलंका: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेट कीपर), चरिथ असलांका, पवन रथनायके, कामिंडू मेंडिस, दासुन शनाका (कप्तान), दुशान हेमंथा, दुनिथ वेल्लालेज, दुश्मंथा चमीरा, महेश थीकशाना, दिलशान मदुशंका, कुसल परेरा, प्रमोद मदुशन, जनिथ लियानागे, कामिल मिशारा.

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, फखर जमान, शादाब खान, उस्मान खान (विकेट कीपर), मोहम्मद नवाज़, शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्ज़ा, उस्मान तारिक, ख्वाजा नफे, नसीम शाह, अबरार अहमद, फहीम अशरफ.

संपादक की पसंद

