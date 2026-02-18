ETV Bharat / sports

PAK vs NAM: पाकिस्तान ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का किया फैसला, दो बडे़ खिलाड़ी प्लेइंग-11 से बाहर

PAK vs NAM: टी20 वर्ल्ड कप में आज का दूसरा मैच पाकिस्तान और नामीबिया के बीच कोलंबो में खेला जा रहा है. पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है.

पाकिस्तान ने करो या मरो जैसे मैच की प्लेइंग-11 में दो बड़े बदलाव किए हैं. तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी की जगह सलमान मिर्जा और स्पिनर अबरार अहमद की जगह खाज नाफे को टीम में शामिल किया है.

पाकिस्तान इस मैच को जीतकर सुपर 8 में अपनी जगह पक्की करना चाहेगा. वहीं हारने की सूरत में वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे और बेहतर नेट रन रेट के साथ USA सुपर 8 में पहुंच जाएगी.