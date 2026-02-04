टी20 वर्ल्ड कप 2026: धोनी ने इस जीच को बताया टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा
MS Dhoni on Team India: एमएस धोनी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के बारे में खुलकर बात की है.
Published : February 4, 2026 at 3:18 PM IST|
Updated : February 4, 2026 at 3:34 PM IST
MS Dhoni on Team India: टी20 वर्ल्ड कप के 10 वें एडीशन का मेजबान भारत और श्रीलंका है. ये दूसरी बार है जब भारत को टी20 वर्ल्ड कप होस्ट करने का मौका मिला. इससे पहले उन्होंने 2016 में इस टूर्नामेंट को होस्ट किया था. लेकिन अब सवाल ये है कि क्या भारत को टूर्नामेंट में होम एडवांटेज मिलने वाला है, हालांकि ये भी एक सच्चाई है कि अभी तक टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में होस्ट कंट्री अपने देश में ट्रॉफी नहीं उठा सका है.
भारतीय टीम के पास अब सुनहरा मौका है जो इस इतिहास को बदल सकती है. क्योंकि भारतीय टीम टी20 फॉर्मेट में नंबर वन होने के साथ साथ शानदार फॉर्म में भी है. वो एक एकलौती टीम है जो 2024 वर्ल्ड कप से 2026 वर्ल्ड कप के बीच एक भी टी20 सीरीज नहीं हारी. जो टीम इंडिया की क्षमता को दर्शाता है.
इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक एमएस धोनी ने टीम इंडिया को सबसे खतरनाक टीमों में से एक बताया. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि टूर्नामेंट में ओस मैच को प्रभावित कर सकती है. इसलिए मैच में टॉस महत्वपूर्ण बना जाता है, जिससे मैचों में टॉस जीतने वाली टीम को संभावित रूप से अनुचित फायदे मिलते हैं.
Are India favourites to defend their crown ? Who better than @msdhoni to answer … pic.twitter.com/9FSVFCJzIM— Jatin Sapru (@jatinsapru) February 3, 2026
'इंडिया सबसे खतरनाक टीम है'
धोनी ने एक इवेंट में कहा, 'यह सबसे खतरनाक टीमों में से एक है. और एक अच्छी टीम के पास जो कुछ भी होना चाहिए वो सब कुछ टीम इंडिया के पास है. उनके पास अनुभव है. खासकर जब इस फॉर्मेट की बात आती है, तो अनुभव बहुत ज्यादा है. उन्होंने दबाव में खेला है. जो भी खिलाड़ी टीम में जो भी भूमिका निभा रहे हैं, वे काफी समय से उसमें रहे हैं.'
'ओस सबसे बड़ा खतरा'
हालांकि धोनी ने ओस को एक ऐसे फैक्टर के रूप में बताया जो मैच को प्रभावित कर सकती है. उन्होंने कहा कि ओस खेलने की स्थितियों को काफी प्रभावित करती है और टॉस के फैसलों को महत्वपूर्ण बनाती है, जिससे मैचों में संभावित रूप से अनुचित फायदे हो मिलते हैं.
उन्होंने कहा, 'फिर से, मुझे ओस से नफरत है, ओस बहुत सी चीजें बदल देती है. इसलिए, जब मैं खेल रहा था, तो एक चीज जो मुझे सच में डराती थी, वह थी ओस, जहां टॉस महत्वपूर्ण हो जाता है. अगर हम कुछ बेहतरीन टीमों के साथ न्यूट्रल स्थितियों में 10 मैच खेलते हैं, तो हम ज्यादातर बार विजेता बनकर उभरेंगे.'
'टी20 क्रिकेट अप्रत्याशित होता है'
2007 में भारत को पहला टी20 खिताब दिलाने वाले कप्तान धोनी ने यह भी बताया कि टी20 क्रिकेट अप्रत्याशित होता है, जहां एक खराब खेल या विपक्षी टीम का शानदार प्रदर्शन परिणाम को पूरी तरह से बदल सकता है. उन्होंने कहा, 'समस्या तब होती है जब आपके कुछ खिलाड़ी अच्छा नहीं खेलते और विपक्षी टीम का कोई खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करता है. ऐसा ग्रुप स्टेज में हो सकता है और नॉकआउट स्टेज में भी, यहीं पर दुआओं की जरूरत होती है.'
भारतीय टीम का टी20 वर्ल्ड कप शेड्यूल
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत को ग्रुप ए में पाकिस्तान, अमेरिका, नामीबिया और नीदरलैंड के साथ रखा गया है. जहां भारत अपने अभियान की शुरुआत 7 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ मैच से करेगा. उसके बाद उसका मुकाबला 12 फरवरी को नामीबिया से है और 15 फरवरी को पाकिस्तान से है, जिसको की पाकिस्ना ने खेलने से मना कर दिया है. भारत का आखिरी ग्रुप मैच 18 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ है.